ALANYA Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi dünya çapındaki dev organizasyonlara ev sahipliği kazanmaya devam ediyor. Bölgenin en kapsamlı tesislerinden birisi olan Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde 2026 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Plaj Voleybolu Milletler Kupası oynanacak. 9-10 Mayıs tarihlerinde Güney Kıbrıs'ın Protaras kentine başlayacak ön eleme aşaması etapları 12-13 Mayıs tarihinde İspanya'nın başkenti Madrid'de devam edecek. 16-17 Mayıs tarihlerinde Letonya'nın Cesis kentinde, 23-24 Mayıs tarihlerinde Romanya'nın Constanta kentinde yapılacak ön eleme aşaması 5-7 Haziran tarihlerinde Alanya'da son bulacak. Ön elemeler sonrası final maçları ise Temmuz ayı ortasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte şehir merkezinde yapılacak. Dünya çapında büyük yankı uyandıran şampiyonaya erkeklerde 25, kadınlarda ise 21 Ulusal Federasyon katılacak.
Alanya'da uluslararası bir organizasyon daha
Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi dev bir organizasyona daha ev sahipliği yapacak. 2026 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Plaj Voleybolu Milletler Kupası ön eleme aşamasının son etabı 5-7 Haziran tarihinde Alanya'da yapılacak
Kaynak: Alanya Belediyesi / BÜLTEN
Yorumlar
Trend Haberler
Alanya savaş alanı gibi: Onlarca silah ateşlendi
Son Dakika! Antalya'daki kazada Alanya'dan aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Antalya'daki feci otobüs kazasında sağ kalanlar o anları anlattı
Antalya'daki kazada hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı
Son dakika - Antalya'da yolcu otobüsü devrildi
Son Dakika! Alanya'da sahilde cansız beden bulundu