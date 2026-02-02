ALANYA Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi dünya çapındaki dev organizasyonlara ev sahipliği kazanmaya devam ediyor. Bölgenin en kapsamlı tesislerinden birisi olan Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde 2026 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Plaj Voleybolu Milletler Kupası oynanacak. 9-10 Mayıs tarihlerinde Güney Kıbrıs'ın Protaras kentine başlayacak ön eleme aşaması etapları 12-13 Mayıs tarihinde İspanya'nın başkenti Madrid'de devam edecek. 16-17 Mayıs tarihlerinde Letonya'nın Cesis kentinde, 23-24 Mayıs tarihlerinde Romanya'nın Constanta kentinde yapılacak ön eleme aşaması 5-7 Haziran tarihlerinde Alanya'da son bulacak. Ön elemeler sonrası final maçları ise Temmuz ayı ortasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte şehir merkezinde yapılacak. Dünya çapında büyük yankı uyandıran şampiyonaya erkeklerde 25, kadınlarda ise 21 Ulusal Federasyon katılacak.

Kaynak: Alanya Belediyesi / BÜLTEN