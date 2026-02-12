​Saadet Partisi Alanya İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, partisinin "Türkiye Kalkınma Planı" kapsamında hazırlanan dev projeleri Alanya kamuoyuna tanıtmak için sahaya indi. STK ziyaretlerine başlayan Sarıca, "Saadet iktidarında rotamız; üretim, istihdam ve yerli sanayidir" dedi. Saadet Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, Türkiye’nin ekonomik ve sanayi rotasını belirleyecek olan "Türkiye Kalkınma Planı" projelerini ilçedeki Sivil Toplum Kuruluşlarına (STK) tanıtmaya başladı. İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca ve yönetimi, bir dizi ziyaret gerçekleştirerek hazırlanan stratejik planları paylaştı.

​41 MASTER PROJE, 50 ANA FABRİKA, 100 TESİS

Ziyaretlerine ilişkin kapsamlı bir açıklama yapan İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, Saadet Partisi'nin kalkınma vizyonunun hazır olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Saadet Partisi iktidarında hayata geçirmeyi hedeflediğimiz, ülkemizi ekonomik darboğazdan çıkaracak olan 'Türkiye Kalkınma Planı' kapsamında hazırladığımız, 41 proje, 50 ana fabrika ve 100 tesisi içeren tanıtım broşürlerimizi paylaşmaya kıymetli temsilcilerimizle başladık. Bu kapsamda ilk olarak Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanımız Ali İhsan Özdemir'i ziyaret ederek kendisine hayırlı olsun dileklerimizi ilettik ve projelerimizi takdim ettik."

​'HİDROJEN YAKIT PROJESİ TÜRKİYE'NİN GELECEĞİDİR'

Sarıca, teknik odalarla yapılan görüşmelerde projelerin bilimsel temellerinin takdir topladığını ifade ederek şöyle devam etti: "Mimarlar Odası'nda Yönetim Kurulu Üyesi Mimar Hakan Bey ile bir araya gelerek vizyonumuzu paylaştık. Özellikle Hidrojen Yakıt Projemizin, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için ne kadar kıymetli olduğu teknik heyet tarafından da teyit edildi. Biz sadece vaat değil, mühendislik ve plan sunuyoruz."

​ALANYANIN ZİYARET TRAFİĞİYLE İSTİŞARE

Ziyaret trafiğinin oldukça verimli geçtiğini belirten Sarıca, diğer görüşmelerine dair şu bilgileri aktardı: "Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci ile hem hayırlı olsun dileklerimizi paylaştık hem de Alanya gündemi üzerine istişarelerde bulunduk. Ziraat Odası Başkanımız Tahir Göktepe'ye, ALKÜ Rektör Danışmanlığı görevi için tebriklerimizi ileterek kalkınma projelerimizi değerlendirdik. Programımız kapsamında Minibüsçüler Odası'na uğradık."

​DEPREMZEDELERE DAYANIŞMA MESAJI

Günün anlamlı duraklarından birinin Kahramanmaraşlılar Derneği olduğunu ifade eden Hüseyin Sarıca, açıklamasını şu sözlerle noktaladı: "6 Şubat depremlerinin dolayısıyla hemşerilerimize bir kez daha başsağlığı diledik. Alanya'mızdaki depremzede kardeşlerimizin durumu hakkında bilgi aldık. Saadet Partisi olarak halkımızın her anında yanındayız. Alanya'yı ve Türkiye'yi ayağa kaldıracak projelerimizi anlatmak için çalışmalarımız aralıksız sürecek."