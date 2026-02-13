Taksimetreyle entegre çalışacak yeni nesil “taksi mali cihaz” uygulaması yürürlüğe girdi. Kartla ödeme kabulü ve otomatik belge düzeni artık mecburi.

Taksi taşımacılığında ödeme ve belge düzeni sistemi tamamen değişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenlemeyle birlikte, taksilerde taksimetreyle entegre çalışan “taksi mali cihaz” kullanımı zorunlu hale geldi. Yeni sistemle hem kartla ödeme yaygınlaşacak hem de kayıt dışı işlemlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile birlikte taksi işletmecileri artık yolculuk ücretlerini manuel giremeyecek. Ücret bilgisi doğrudan taksimetreden cihaza aktarılacak. Yani sürücünün ayrıca POS’a rakam yazdığı dönem bitiyor.

TAKSİMETRE KAPANMADAN YENİ YOLCULUK BAŞLAMAYACAK

Yeni uygulamaya göre taksimetre ile bağlantılı çalışacak cihazlar çevrim içi veri aktarımı yapabilecek ve EFT-POS özelliğini de içinde barındıracak. Yolculuk sona erdiğinde sistem otomatik olarak fiş ya da e-belge oluşturacak.

Belge kesilmeden taksimetre yeniden açılamayacak. Böylece her yolculuk kayıt altına alınmış olacak. Kartla yapılan ödemelerde ise banka POS bilgisi ile mali fiş tek belgede birleşecek.

Bazı sürücüler ilk etapta cihaz maliyetinden yakınıyor. Ama sahada konuşulan başka bir şey de var: Kartla ödeme isteyen yolcu ile “nakit yok” tartışması azalabilir. En azından beklenti bu yönde.

15 GÜN İÇİNDE BANKA ANLAŞMASI ŞARTI

Düzenleme sadece cihaz kullanımını değil, kartla ödeme kabulünü de fiilen zorunlu hale getiriyor. Taksi mali cihazını kullanmaya başlayan işletmeciler, en geç 15 gün içinde en az bir banka ya da ödeme kuruluşu ile anlaşma yapmak zorunda.

Böylece yolcunun kartının geçmemesi, POS çalışmıyor gibi gerekçelerle yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Günlük hayatta özellikle turist bölgelerinde bu tür şikâyetler sık geliyordu. Özellikle yaz sezonunda…

CİHAZLARI TÜBİTAK VE TSE TEST EDECEK

Kullanılacak taksi mali cihazların teknik yeterliliği TÜBİTAK ve TSE testlerinden geçecek. Standartlara uygun bulunan cihazlar Bakanlık onayı aldıktan sonra piyasaya sunulacak.

Ayrıca sistem kapsamında taksimetre verileri ve düzenlenen belgeler, üretici firmalar aracılığıyla elektronik ortamda periyodik olarak Gelir İdaresi’ne bildirilecek. Amaç vergi güvenliğini artırmak.

SON TARİH: 1 EYLÜL

Taksi işletmecilerinin en geç 1 Eylül tarihine kadar yeni nesil cihazlara geçmesi gerekiyor. Yeni faaliyete başlayan ya da taksimetresini değiştiren işletmeciler ise 30 gün içinde sisteme dahil olacak.

Ancak kritik bir şart var: Sisteme dahil olmadan yolcu taşımacılığı yapılamayacak. Yani cihaz yoksa sefer de yok.

Bu değişiklik özellikle şehir merkezlerinde kısa mesafe yolculuk yapan vatandaşın ödeme alışkanlığını da değiştirecek gibi duruyor. Kart uzat, öde, in. Teoride bu kadar basit.