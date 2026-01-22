Tüm dünyada olduğu gibi Alanya’da da dış politikayı yakından takip edenlerin dikkat kesildiği olayda, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında sıra dışı bir "Grönland" diyaloğu yaşandı. Küresel piyasaları ve diplomatik dengeleri sarsan bu gelişme, bir ülkenin topraklarının satışı tartışmasını yeniden alevlendirdi.

TRUMP: ÇERÇEVE HAZIR, VERGİLER ASKIYA ALINDI

ABD Başkanı Trump, NATO görüşmesi sonrası sosyal medyadan yaptığı şok açıklamayla gündemi belirledi. Grönland ve Arktik Bölgesi'nin geleceği için bir anlaşma çerçevesi oluşturduklarını duyuran Trump, bu gelişme şerefine Avrupa'ya yönelik gümrük vergisi tehdidini geri çekti. Trump, "1 Şubat'ta yürürlüğe girecek tarifeleri uygulamayacağım. Bu proje ABD ve NATO için büyük bir adım" diyerek, müzakereler için üst düzey ekibini görevlendirdiğini duyurdu.

PUTİN'DEN TARİHİ HESAP: 250 MİLYON DOLAR

Trump'ın bu hamlesine Rusya cephesinden yanıt gecikmedi. Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Rus lider Putin, konuya tüccar mantığıyla yaklaşarak tarihi bir kıyaslama yaptı. 1867 yılında Rusya'nın Alaska'yı ABD'ye satışını hatırlatan Putin, o günün 7,2 milyon dolarının bugünkü enflasyonla yaklaşık 158 milyon dolar ettiğini vurguladı.

Grönland’ın yüzölçümünün Alaska’dan biraz daha büyük olduğunu belirten Putin, "Bu hesaba göre Grönland'ın fiyatı 200 ila 250 milyon dolar civarında olur" diyerek adaya fiyat biçti. Putin ayrıca Danimarka’nın bölgeyi sömürge olarak gördüğünü ve acımasız davrandığını iddia ederek tartışmaya farklı bir boyut kattı.

DONDURULMUŞ VARLIKLAR GAZZE İÇİN KULLANILACAK

Toplantının bir diğer sıcak gündemi ise Orta Doğu’ydu. Trump’ın oluşturduğu "Barış Kurulu" davetini kabul eden Putin, ABD’de dondurulan Rus varlıklarıyla ilgili çarpıcı bir öneri sundu. Rus lider, dondurulan paranın 1 milyar dolarlık kısmının Gazze’nin yeniden inşası için Barış Kurulu’na aktarılabileceğini belirtti. Geriye kalan bakiyenin ise Ukrayna ile barış sağlandığında hasar gören bölgelerin inşasında kullanılabileceğini ifade etti.

KRİTİK GÖRÜŞME YARIN YAPILACAK

Diplomatik trafik hız kesmiyor. Putin, söz konusu teklifleri ve barış planını görüşmek üzere yarın Trump'ın damadı Jared Kushner, Özel Temsilci Steve Witkoff ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelecek. Alanya turizmini ve ekonomisini de dolaylı yoldan etkileyen küresel istikrar arayışında gözler bu görüşmeden çıkacak sonuçlara çevrildi.