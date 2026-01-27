ALANYA’DA Yeniköy Delice Çayı üzerinde, tarım arazilerinin modern sulama sistemine kavuşması amacıyla 2015 yılında ihale edilen ve tamamlandığında Yeniköy, Hacıkerimler, Toslak ve Emişbeleni mahalleleri başta olmak üzere Alanya’nın batı bölgesindeki geniş tarım arazileri modern sulama imkanına kavuşturacak Yeniköy Barajı Projesi, planlanan sürede tamamlanamadı. Alanya’nın Yeniköy Mahalle Muhtarı Ahmet Göktaş, üreticilerin su sıkıntısı çektiğini ve barajın hala tamamlanamamasına tepki gösterdiklerini belirterek çalışmaların bir an önce bitirilmesi gerektiğini söyledi.

‘IŞIK 2026 YILINI İŞARET ETMİŞTİ’

Alanya Belediye Meclisi’nde AK Parti Grup Sözcüsü olan Alaaddin Işık, 2025 yılı aralık ayı meclis toplantısında, Yeniköy Barajı’nda ocak ayından sonra kademeli olarak su tutulmaya başlanacağını, yetkili firmanın projeyi 2025 yıl içinde bitirmeyi planladığını ifade etmişti.

‘BARAJIN TAMAMLANMASI 2027 YILI SULAMA SEZONUNU BULUR’

AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı ise barajdaki son duruma ilişkin yaptığı değerlendirmede, baraj kapağının oturmasının beklendiğini, ardından betonlama çalışmalarına geçileceğini belirtti. Tavlı, yetkili firmalarla yaptığı görüşmeler sonucunda 12 bin 620 dekarlık sulama alanının tamamına su verilmesinin ise 2027 yılının Nisan ayındaki sulama sezonunu bulacağını ifade etti. Tavlı, “Öndeki kapak aşaması bitti, oturması bekleniyor. Sulama boru hattının ihalesi yapılmıştı, borular da indi. Müteahhit çalışmalarına başlayacak. Şu an baraj kapağı bitti, su tutulur ama sulama hattı olmadığı için içine su tutmanın bir amacı yok. Suyu tutmanız için önündeki sulama boru hattının döşenip tamamlanması ve sulamaya hazır olması gerekiyor. Bizim hedefimiz bu yıl sulama sezonuna yetiştirmek. Ancak müteahhit firmayla henüz şahsen görüşemedim. Durumun yetişip yetişmeyeceği net değil. Biz bu sene üreticilerimize suyun verilmesini temenni ediyoruz. İhaleyi yaptırdık, borular da indi. Planlama ve yetiştirme konusunda henüz net bir görüşme sağlayamadık. Şimdi müteahhit firmayla görüştüm. Barajın su tutacak bölümü olan kapak inşaatı bitti. Oturması bekleniyor, daha sonra iç kısmının betonlaması yapılacak. Bu sene için planlanan, yapılabilen kısımlara su verilecek ancak tam anlamıyla bitirilmesi 2027 yılı gibi gözüküyor. 12 bin 620 dekarlık sulama yapılacak alanın tamamına su verilmesi tam anlamıyla 2027 yılının Nisan ayındaki sulama sezonunu bulur” dedi.

‘VATANDAŞLAR BARAJIN HALA BİTMEMESİNE TEPKİLİ’

Alanya’nın Yeniköy Mahalle Muhtarı Ahmet Göktaş, “Baraja borular geldi ama hala çalışmalara başlanılmadı. 10 sene oldu, çoktan bitmesi gerekiyordu. Bitirmediler. Şimdiki müteahhit de bitirmiyor. Üreticiler su sıkıntısı çekiyor, yer altı suyu kalmadı. Vatandaşlar, barajın hala yapılmamasına tepki gösteriyor. ‘Ne zaman bitecek? Ne zaman yapılacak?’ diye soruyorlar. Başka sulama alanı da yok, sondajlar da bitti. Buranın bir an önce bitirilmesi gerekiyor. 10 senelik baraj çalışması mı olur? Müteahhitte gitti, sadece bekçi var. Yazın üreticiler burada mağdur oluyor. Tankerlerle aktarma yapıyorlar” dedi.