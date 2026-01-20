​Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 28. Dönem Antalya Milletvekili Adayı Murat Özçelik, sınır hattında Türk Bayrağı’na yapılan saygısızlığa karşı yazılı bir açıklama yayımladı. Özçelik, bayrağın Türk milleti için taşıdığı manevi değere vurgu yaparak saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.

​"BAYRAĞIMIZ ŞEHİTLERİMİZİN EMANETİDİR"

​Bayrağın rengini şehit kanlarından aldığını hatırlatan Özçelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

​"Şanlı Türk Bayrağımız; bağımsızlığımız ve özgürlüğümüz için canlarını veren Mehmetçiğimizin kanı ile rengini almış, şehitlerimizin, gazilerimizin ve istikbalimizin emaneti ve şerefidir."

​"SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUM"

​Saldırının doğrudan Türk milletinin egemenliğini hedef aldığını belirten Özçelik, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

​"Türk Bayrağı’na uzanan her el, Türk milletine ve onun egemenliğine uzanmıştır. Nusaybin, Kamışlı sınır hattında Ay Yıldızlı Türk Bayrağımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum."

Kaynak: Haber Merkezi