Havalimanında fenalaştı

Yaklaşık 20 gün süren umre ziyaretinin ardından Medine’den Türkiye’ye dönen Ali Işık, uçağın Denizli Çardak Havalimanı’na inişinin ardından aniden rahatsızlandı. Sağlık ekipleri tarafından Çardak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Işık, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sevenlerini yasa boğdu

Ali Işık’ın vefatı, birlikte umre yaptığı kafile üyeleri ile ailesi ve yakınları arasında büyük üzüntüye neden oldu. Umre arkadaşları, Işık’ın ibadet süresi boyunca son derece huzurlu ve manevi açıdan güçlü bir süreç geçirdiğini ifade etti.

Umre grubundan taziye mesajı

Umre grubundan yapılan açıklamada,

“Ali kardeşimize Yüce Rabbimizden rahmet, ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyoruz. Mekânı cennet, makamı âli olsun” denildi.

Merhum Ali Işık için Denizli’de dualar edilirken, cenaze törenine ilişkin bilgilerin daha sonra paylaşılacağı öğrenildi.