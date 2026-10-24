Sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte Türkiye genelinde solunum yolu enfeksiyonları yeniden gündeme geldi. Özellikle influenza başta olmak üzere çeşitli virüslerin neden olduğu hastalıklar, uzun süren öksürük, halsizlik, ateş ve burun akıntısı gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Hastanelerin polikliniklerinde yoğunluğa neden olan enfeksiyonların bazı hastalarda haftalarca sürebildiği belirtiliyor. Uzmanların açıklamaları, Alanya'da yaşayan vatandaşlar açısından da önemli uyarılar içeriyor.

BİR KİŞİYLE BAŞLIYOR, EVDEKİ HERKESE BULAŞABİLİYOR

Son dönemde görülen solunum yolu enfeksiyonlarının en dikkat çekici özelliklerinden biri, aynı evde yaşayan kişiler arasında kolayca yayılabilmesi. Hafif kırgınlık ve boğaz ağrısıyla başlayan hastalık, ilerleyen günlerde şiddetli öksürük, ateş ve yoğun halsizliğe dönüşebiliyor.

Özellikle kalabalık ailelerde, okula giden çocukların bulunduğu evlerde ve kapalı ortamlarda uzun süre birlikte vakit geçiren kişiler arasında bulaşma riski artıyor.

Alanya'da da ailelerin, öğrencilerin, çalışanların ve yaşlı vatandaşların bu tür enfeksiyonlara karşı önlem alması önem taşıyor.

UZMAN UYARDI: İNFLUENZA ŞU ANDA ETKİLİ

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, son dönemde solunum yolu enfeksiyonlarının artış gösterdiğini belirterek influenza virüsünün etkisine dikkat çekti.

Koronavirüs ve rinovirüs gibi farklı solunum yolu virüslerinin ardından influenza vakalarının öne çıktığını ifade eden Akkoyunlu, hastaların eskisine göre daha uzun sürede toparlanabildiğini söyledi.

Uzman isim, hastalıkların bazı kişilerde bronşit gibi ikincil enfeksiyonlara ve astım ataklarına yol açabildiğini de vurguladı.

BU BELİRTİLERİ HAFİFE ALMAYIN

Uzmanların açıklamalarına göre solunum yolu enfeksiyonları çoğunlukla hapşırık, burun akıntısı, boğaz ağrısı ve halsizlik gibi şikâyetlerle başlıyor.

Ancak bazı belirtiler daha dikkatli değerlendirme gerektiriyor. Özellikle bir haftadan uzun süren öksürüğe ateşin eşlik etmesi, balgamın renginde değişiklik görülmesi ve şikâyetlerin giderek ağırlaşması durumunda sağlık kuruluşuna başvurulması öneriliyor.

Nefes darlığı, göğüs ağrısı veya bilinç değişikliği gibi ciddi belirtilerde ise acil tıbbi değerlendirme gerekiyor.

ALANYA'DA OKULLARDA VE KALABALIK ORTAMLARDA DİKKAT

Turizm hareketliliğinin yoğun olduğu Alanya'da oteller, restoranlar, alışveriş merkezleri, toplu taşıma araçları ve okullar gibi ortak kullanım alanları, solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşması açısından dikkat edilmesi gereken yerler arasında bulunuyor.

Uzmanların genel sağlık önerileri doğrultusunda, hastalık belirtisi gösteren kişilerin mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak durması, yakın temasın azaltılması ve kapalı alanların düzenli havalandırılması önem taşıyor.

Özellikle yaşlılar, kronik hastalığı bulunanlar, hamileler ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde enfeksiyonların daha ağır seyredebilmesi nedeniyle tedbirlerin artırılması gerekiyor.

HASTALIKTAN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Uzmanların önerileri arasında ellerin sık sık yıkanması, kapalı ortamların havalandırılması, düzenli uyku, dengeli beslenme ve fiziksel aktivite de bulunuyor.

Ayrıca risk grubundaki kişilerin mevsimsel grip aşısı konusunda aile hekimlerine danışmaları öneriliyor.

GEÇMEYEN ÖKSÜRÜĞÜ GRİP DİYE GEÇİŞTİRMEYİN

Uzmanlar, özellikle uzun süren öksürüğün her zaman basit bir soğuk algınlığına bağlanmaması gerektiğini vurguluyor.

İnfluenza ve diğer solunum yolu virüsleri bazı hastalarda daha uzun iyileşme sürecine neden olabiliyor. Şikâyetlerin devam etmesi, ateşin yükselmesi veya solunum güçlüğü yaşanması durumunda vakit kaybetmeden tıbbi yardım alınması gerekiyor.

Alanya'da yaşayan vatandaşların da mevsim geçişinde görülebilen solunum yolu enfeksiyonlarına karşı tedbirli davranmaları ve hastalık belirtilerini dikkate almaları önem taşıyor.