ANTALYA'NIN da dahil olduğu 10 ilde, sahte internet siteleri üzerinden araç kiralamak isteyen vatandaşları hedef aldığı öne sürülen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Diyarbakır merkezli yürütülen soruşturmada, piyasa fiyatlarının altında araç kiralama ilanları yayımlayarak vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 15 şüpheli yakalandı.

Özellikle turizm ve araç kiralama sektörünün önemli merkezlerinden biri olan Antalya'da da gerçekleştirilen operasyon, internet üzerinden yapılan rezervasyonlarda dolandırıcılık riskini yeniden gündeme taşıdı.

ANTALYA DAHİL 10 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte araç kiralama siteleri aracılığıyla gerçekleştirildiği öne sürülen dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik kapsamlı çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin, gerçek araç kiralama firmalarının internet sitelerine benzeyen sahte sayfalar hazırladıkları belirlendi.

Elde edilen deliller doğrultusunda 20 Ekim'de Diyarbakır, Antalya, İstanbul, Aydın, Mersin, Hatay, Gaziantep, Elazığ, Bingöl ve Batman'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

Emniyet ekiplerinin 'Patinaj' adını verdiği operasyonda toplam 15 şüpheli gözaltına alındı.

UCUZ ARAÇ KİRALAMA İLANIYLA TUZAĞA ÇEKTİLER

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, gerçeğini aratmayan internet siteleri kurarak araç kiralamak isteyen vatandaşları hedef aldıkları tespit edildi.

Piyasa fiyatlarının oldukça altında kiralama ilanları yayımlayan şüphelilerin, uygun fiyatlardan yararlanmak isteyen kişileri sahte internet sitelerine yönlendirdikleri ve bu yöntemle haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Özellikle internet üzerinden araç kiralayan vatandaşların, karşılarına çıkan cazip fiyat tekliflerinin güvenilirliğini kontrol etmesi gerektiği bir kez daha ortaya çıktı.

HESAPLARDA 226 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ

Emniyet ekiplerinin yaptığı mali incelemelerde şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 226 milyon 104 bin 370 liralık işlem hacmi tespit edildi.

Soruşturma kapsamında suçla bağlantılı olduğu değerlendirilen 51 banka hesabına el konuldu.

Belirlenen işlem hacminin doğrudan mağdurların toplam maddi zararını göstermediği, şüphelilerin hesaplarından geçen para hareketlerinin toplamını ifade ettiği değerlendiriliyor.

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Hakimlik karşısına çıkarılan şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sahte araç kiralama siteleri üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin soruşturma sürüyor.

ANTALYA VE ALANYA'DA ARAÇ KİRALAYACAKLAR DİKKAT!

Türkiye'nin önde gelen turizm destinasyonlarından Antalya ve Alanya'da araç kiralama hizmetleri hem yerli hem de yabancı ziyaretçiler tarafından yoğun şekilde kullanılıyor.

Bu nedenle sahte internet siteleri aracılığıyla gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemleri, bölgedeki vatandaşlar ve tatilciler açısından da önemli bir risk oluşturuyor.

Araç kiralayacak kişilerin, rezervasyon öncesinde firmanın resmî internet adresini kontrol etmesi, yalnızca düşük fiyat nedeniyle bilinmeyen sitelere yönelmemesi ve ödeme yapmadan önce şirketin iletişim ve ticari bilgilerini doğrulaması önem taşıyor.

Özellikle kişisel banka hesaplarına ödeme yapılmasının istendiği, alışılmadık derecede ucuz fiyatlar sunulan veya acele ödeme baskısı oluşturulan ilanlara karşı dikkatli olunması gerekiyor.