HATAY'IN Reyhanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazası, yürekleri dağladı. Bebek arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan 36 yaşındaki Ayşe Yetek ile 4 yaşındaki kızı Meryem Azra Yetek'e otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan anne ve kızı, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

BEBEK ARABASIYLA YOLUN KARŞISINA GEÇİYORLARDI

Kaza, 23 Ekim Cuma günü saat 19.00 sıralarında Reyhanlı-Antakya kara yolu üzerindeki Konuk Mahallesi, Tayfur Sökmen Caddesi mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 21 yaşındaki A.Y. yönetimindeki 31 AVC 124 plakalı otomobil, Antakya istikametinde ilerlediği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Yetek ile küçük kızı Meryem Azra Yetek'e çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan anne ve kızı ağır yaralandı.

ANNE VE KIZINDAN PEŞ PEŞE ACI HABER GELDİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan anne ve kızı, ambulanslarla Antakya'daki hastanelere kaldırıldı.

Ancak 36 yaşındaki Ayşe Yetek, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

İlk açıklamalarda hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilen 4 yaşındaki Meryem Azra Yetek'ten de ilerleyen saatlerde acı haber geldi. Küçük çocuk da hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

OTOMOBİLİNİ BIRAKIP OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların tepki gösterdiği sürücü A.Y.'nin otomobilini olay yerinde bırakarak uzaklaştığı belirtildi.

Olayın ardından sürücünün yakalanması için güvenlik güçleri tarafından çalışma başlatıldı. Anadolu Ajansı'nın daha sonra aktardığı bilgilere göre sürücü, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anne ve 4 yaşındaki kızının yaşamını yitirdiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla incelemeler sürerken, olayın kesin nedeni yapılacak araştırmaların ardından netlik kazanacak.