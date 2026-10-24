ANTALYA'DAN Bitlis'e uzanan anlamlı bir doğa koruma çalışması gerçekleştirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğü Antalya DKMP Müdürlüğü tarafından Bitlis'e götürülen biri yetişkin dişi, diğeri yavru 2 yaban keçisi, Nemrut Kalderası Milli Parkı'nda doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Yaban hayvanlarının korunması amacıyla gerçekleştirilen çalışma, Antalya ve Bitlis'teki DKMP ekiplerinin iş birliğiyle tamamlandı.

ANTALYA'DAN BİTLİS'E UZANAN YOLCULUK

Antalya DKMP Müdürlüğü tarafından nakilleri gerçekleştirilen 2 yaban keçisi, 21 Ekim 2026 tarihinde Bitlis'e ulaştırıldı.

Yetişkin dişi ve yavru yaban keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğüne bağlı Bitlis DKMP Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Hayvanların doğaya bırakılması için Nemrut Kalderası Milli Parkı içerisinde uygun bir alan belirlendi.

ANNE VE YAVRU YABAN KEÇİSİ DOĞAYLA BULUŞTU

Antalya ve Bitlis DKMP müdürlüklerinde görevli personelin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada, 2 yaban keçisi 21 Ekim'de belirlenen alanda doğaya salındı.

Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçelerinin sınırlarında yer alan Nemrut Kalderası Milli Parkı, böylece Antalya'dan getirilen yaban keçilerinin yeni yaşam alanı oldu.

AMAÇ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ DESTEKLEMEK

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamanın, yaban hayatının korunması ve doğal yaşamın desteklenmesi çalışmalarının bir parçası olduğu belirtildi.

Yaban keçilerinin Nemrut Kalderası'ndaki doğal yaşam ortamına kazandırılmasıyla bölgedeki biyolojik çeşitliliğin desteklenmesi hedefleniyor.

YABAN HAYATINI KORUMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Nemrut Kalderası Milli Parkı'nda doğal yaşamın korunmasına yönelik çalışmalar devam ederken, ziyaretçilerin yabani hayvanların yaşam alanlarına zarar vermemesi büyük önem taşıyor.

Antalya ve Bitlis ekiplerinin ortak çalışması, yaban hayatının korunmasında kurumlar arası koordinasyonun önemini bir kez daha ortaya koydu.