ADANA'NIN Ceyhan ilçesinde meydana gelen şüpheli ölüm olayıyla ilgili inceleme başlatıldı. İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir evin terasında İhsan Ç. isimli kişi ölü bulundu. Olayın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.
EVİNİN TERASINDA HAREKETSİZ BULUNDU
Olay, Ceyhan ilçesindeki İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İhsan Ç., ikamet ettiği evin terasında hareketsiz halde bulundu.
Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
SAĞLIK EKİPLERİ ÖLDÜĞÜNÜ BELİRLEDİ
İhbarın ardından olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde İhsan Ç.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Polis ekipleri olayın meydana geldiği adreste inceleme gerçekleştirirken, itfaiye ekipleri de çalışmalara destek verdi.
KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK
Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından İhsan Ç.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Ölümün hangi koşullarda gerçekleştiğinin belirlenmesi amacıyla başlatılan inceleme sürüyor. Kesin ölüm nedeninin otopsi ve adli inceleme sonuçlarının ardından netlik kazanması bekleniyor.