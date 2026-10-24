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Ölümün hangi koşullarda gerçekleştiğinin belirlenmesi amacıyla başlatılan inceleme sürüyor. Kesin ölüm nedeninin otopsi ve adli inceleme sonuçlarının ardından netlik kazanması bekleniyor.

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından İhsan Ç.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın meydana geldiği adreste inceleme gerçekleştirirken, itfaiye ekipleri de çalışmalara destek verdi.

İhbarın ardından olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde İhsan Ç.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Olay, Ceyhan ilçesindeki İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İhsan Ç., ikamet ettiği evin terasında hareketsiz halde bulundu.

ADANA'NIN Ceyhan ilçesinde meydana gelen şüpheli ölüm olayıyla ilgili inceleme başlatıldı. İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir evin terasında İhsan Ç. isimli kişi ölü bulundu. Olayın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

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