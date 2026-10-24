KONYA'NIN Seydişehir ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirildi. Seydişehir-Antalya kara yolunda durdurulan bir aracın bagajında, kova içerisine saklanmış uyuşturucu madde bulundu. Olayla bağlantılı 1 kişi tutuklandı.

ANTALYA KARA YOLUNDA ŞÜPHELİ ARAÇ DURDURULDU

Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Seydişehir-Antalya kara yolu üzerindeki Tınaztepe mevkisinde bir aracı durdurdu.

Araçta bulunan kişinin üzerinde ve otomobilde arama gerçekleştirildi. Polis ekiplerinin yaptığı kontroller sırasında bagaj bölümünde dikkat çeken bir bulguya rastlandı.

UYUŞTURUCUYU KOVANIN İÇİNE GİZLEMİŞLER

Araçta yapılan detaylı aramada, bagaj kısmında bulunan bir kovanın içerisine gizlenmiş yüksek miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ele geçirilen maddelere polis ekiplerince el konulurken, araçta bulunan H.T. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu maddenin türüne ve kesin miktarına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonun ardından emniyete götürülen H.T.'nin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANTALYA GÜZERGÂHINDA NARKOTİK DENETİMİ

Konya ile Antalya arasındaki ulaşım güzergâhlarından biri olan Seydişehir-Antalya kara yolunda gerçekleştirilen operasyon, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan denetimlerin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

Şüphelinin uyuşturucu maddeyi nereye götürdüğüne ilişkin resmî bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle ele geçirilen maddelerin Antalya'ya sevk edilmek istendiği yönünde kesin bir değerlendirme bulunmuyor.