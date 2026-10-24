KAYSERİ'DE masaj salonu adı altında faaliyet gösteren işletmelere yönelik geniş çaplı fuhuş operasyonu gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, 5 işletmede fuhuş yaptırıldığı yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçildi. Yaklaşık 3 ay süren çalışmaların ardından belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda 8'i kadın toplam 12 şüpheli yakalandı.

13 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Polis ekiplerinin üç aylık çalışması sonucunda operasyon yapılacak 13 adres belirlendi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından 50 polisin katılımıyla adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

12 ŞÜPHELİDEN 10'U CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

18 KADIN HAKKINDA DA İŞLEM YAPILDI

Soruşturma kapsamında fuhuş yaptırıldığı belirlenen 18 kadın hakkında da işlem gerçekleştirildi. Böylece 5 işletmeye yönelik yürütülen operasyon kapsamında hem şüpheliler hakkında adli süreç işletildi hem de söz konusu işletmelerdeki faaliyetlere ilişkin bulgular kayıt altına alındı.