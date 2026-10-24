ARABESK müziğin sevilen isimlerinden 81 yaşındaki Hakkı Bulut'un İstanbul Beylikdüzü'nde sahne aldığı sırada fenalaşmasının ardından dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Usta sanatçının gün içerisinde cüzdanını kaybettiği, bu nedenle yaşadığı üzüntü ve stresin ardından rahatsızlandığı belirtildi.

KAYBOLAN CÜZDANI ONU ÇOK ÜZDÜ

Edinilen bilgilere göre Hakkı Bulut, içerisinde kimlik belgesi ve kredi kartlarının bulunduğu cüzdanını kaybetti.

Cüzdanını uzun süre aramasına rağmen bulamayan sanatçının yaşadığı olay nedeniyle büyük üzüntü duyduğu ve stres yaşadığı öğrenildi.

Bulut'un daha sonra tansiyonunun yükseldiği ve sahne aldığı sırada fenalaştığı aktarıldı.

SAHNEDE FENALAŞINCA HASTANEYE KALDIRILDI

Olay, 23 Ekim Cuma akşamı İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki bir restoranda meydana geldi.

Sahne programı sırasında aniden rahatsızlanan Hakkı Bulut için sağlık ekiplerine haber verildi.

İlk müdahalesi restoranda yapılan sanatçı, sedyeyle ambulansa alınarak özel bir hastaneye kaldırıldı.

Bulut'un restorandan çıkarıldığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

CÜZDANI EVİNDE BULUNDU

Sanatçının yaşadığı sağlık sorununun ardından sevindirici bir gelişme daha yaşandı.

Gün boyunca aradığı cüzdanının evinde bulunduğu ve bu bilginin Hakkı Bulut'a iletildiği öğrenildi.

Böylece sanatçının büyük üzüntü yaşamasına neden olan cüzdan meselesi de çözüme kavuştu.

HASTANEDEN TABURCU EDİLDİ

Hastanede tedavisi tamamlanan Hakkı Bulut'un taburcu edildiği bildirildi.

Sanatçının kızı Nazlı Bulut ile birlikte evine döndüğü ve dinlenmeye çekildiği aktarıldı.

Menajeri İrfan Gün de sanatçının sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek sevenlerini rahatlattı.

SEVENLERİ DERİN BİR NEFES ALDI

Sahnede fenalaşmasıyla hayranlarını endişelendiren Hakkı Bulut'un sağlık durumunun iyi olduğunun öğrenilmesi sevinçle karşılandı.

Usta sanatçının yaşadığı olay, kaybolan bir cüzdanın neden olduğu stresin ardından gelişen sağlık sorunuyla gündeme geldi.