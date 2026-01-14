Alanya Kadınları Yardımlaşma Derneği tarafından, taziye ve düğün gibi toplumsal geleneklerin günümüz koşullarına uyumlu şekilde sürdürülmesine yönelik istişare toplantısı bugün gerçekleştirildi. Alanya Ticaret Odası (ALTSO) Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Alanya Müftüsü Mehmet Seven, dernek yöneticileri ve ve çok sayıda davetli katıldı. Toplantıda, Alanya’ya özgü toplumsal değerlerin korunması gerektiğine vurgu yapılırken, artan ekonomik yükler ve sosyal değişimler nedeniyle düğün ve taziye organizasyonlarının daha sade, dengeli ve kimseyi yormayan bir anlayışla yapılmasının önemi dile getirildi. Toplantıda konuşan Alanya Kadınları Yardımlaşma Derneği Başkanı Nurcan Okan, gelenekler yaşatılırken kültürel değerlere saygının korunması, toplumsal hayatta ise sadeleşme ve ölçülülüğe yönelik bir farkındalık oluşturulmasının hedeflendiğini ifade etti. Yapılan çalışmanın, alışkanlıkları yıkmak ya da değerleri tartışmaya açmak amacı taşımadığını belirten Okan, asıl hedefin toplumsal davranışlara yeniden anlam kazandırmak olduğunu dile getirerek “Bizler inanıyoruz ki; bir düğün borçla değil umutla başlamalı, bir taziye acıyı ağırlaştırmamalı, bir misafirlik yorgunluk değil yakınlık hissettirmelidir. Yapılan her şey, “ayıp olmasın” diye değil, gönülden geldiği için yapılmalıdır” dedi.

‘TOPLUMSAL HAYATTA SADELEŞME VE ÖLÇÜLÜLÜĞE DAİR FARKINDALIK ÇAĞRISI’

Alanya Kadınları Yardımlaşma Derneği Başkanı Nurcan Okan, “Son yıllarda ev ziyaretlerinde ikramların abartılması, hem ev sahiplerini hem de misafirleri yoran bir hâle gelmiştir. Bu durum, ev ziyaretlerinin azalmasına, sosyal ilişkilerin zayıflamasına ya da buluşmaların dış mekânlara taşınmasına neden olmaktadır. Oysa misafirliğin özünde: Gösteriş değil samimiyet Zorunluluk değil paylaşım Abartı değil sıcaklık , gönül birlikteliği vardır. Bu nedenle diyoruz ki: Sabah ziyaretlerinde bir fincan kahve ve küçük bir çikolata yeterlidir İkindi ziyaretlerinde bir tatlı ve bir tuzlu ikram yeterli kabul edilmelidir. Böylece hem gelenekler korunacak, hem de insanlar arasında daha gerçek ve samimi bağlar kurulacaktır. Sizlerle paylaştığımız bu konu; Geleneklerimizi yaşatırken, Kültürel değerlerimize saygıyı koruyarak, Toplumsal hayatta sadeleşme ve ölçülülüğe dair bir farkındalık çağrısıdır. Bu çalışmanın asıl amacı; alışkanlıkları yıkmak ya da değerlerimizi tartışmaya açmak değil, yaptıklarımıza yeniden anlam kazandırmaktır. Çünkü anlamını kaybeden her davranış, zamanla yük hâline gelir; oysa anlamını koruyan her gelenek insanı yaşatır, birleştirir ve iyileştirir. Bizler inanıyoruz ki; bir düğün borçla değil umutla başlamalı, bir taziye acıyı ağırlaştırmamalı, bir misafirlik yorgunluk değil yakınlık hissettirmelidir. Yapılan her şey, “ayıp olmasın” diye değil, gönülden geldiği için yapılmalıdır. Toplum olarak daha sade, daha ölçülü ve daha şefkatli bir yolu birlikte seçtiğimizde; ne kültürümüz eksilir ne de değerlerimiz zayıflar. Aksine, geleneklerimiz yeniden insana dokunan, anlam taşıyan ve iyileştiren bir güce kavuşur. Bu nedenle tüm halkımızı; kendini yoranı değil, kalbine iyi geleni tercih etmeye, gösterişi değil samimiyeti büyütmeye, yükü değil dayanışmayı çoğaltmaya davet ediyoruz. Çünkü yapılan her şey, ancak insanı yaşattığı ölçüde anlamlıdır. Alanya Kadınları Yardımlaşma Derneği olarak, toplumumuzun ortak değerlerine sahip çıkmaya ve bu yönde farkındalık oluşturacak çalışmalar yürütmeye devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz. Hepinize katılımınız için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. (Hatice NERGİZ)