Alanya'yı yaylalarına ve Konya'ya bağlayan, kış aylarında zorlu koşullarıyla bilinen Kuşyuvası yolu, yoğun kar yağışının başlamasıyla birlikte sürücülere zor anlar yaşatıyor. Bölgede etkisini artıran kar ve sis, görüş mesafesini düşürürken yolu adeta buz pistine çevirdi. Beklenen kış şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte ilk ciddi kaza haberi de gecikmedi.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kuşyuvası Bekleme Mevkisi'nde meydana gelen olayda, 07 HEA 85 plakalı gümüş renkli otomobil, kayganlaşan zeminde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yolun karla kaplı olması nedeniyle tutunamayan araç savrularak şarampole yöneldi. Hızını alamayan otomobil, yol kenarındaki eğimli arazide takla atarak ters döndü.

ARAÇ TERK EDİLMİŞ HALDE GÖRÜNTÜLENDİ

Kazanın hemen ardından bölgeden geçen vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde, aracın tekerleklerinin havada olduğu ve büyük çapta maddi hasar aldığı görüldü. Olay yerinde yapılan ilk gözlemlerde araç içerisinde veya çevresinde herhangi bir yaralıya rastlanmadı. Kazazedelerin, olay yerine daha önce ulaşan ekipler veya diğer sürücüler tarafından bölgeden tahliye edildiği tahmin ediliyor.

ZİRVEDE BUZLANMA ALARMI

Ters dönen araç kazanın şiddetini gözler önüne sererken, yetkililerden bölgeyi kullanacak sürücülere kritik uyarılar geldi. Alanya'nın yüksek kesimlerinde kış lastiği ve zincir bulundurmadan yola çıkmanın hayati risk taşıdığı vurgulandı. Sürücülerin, Kuşyuvası gibi riskli geçiş noktalarında aşırı hızdan kaçınmaları ve takip mesafesini korumaları istendi.