GAZİPAŞA'DA uzun süredir tedavi gördüğü amansız hastalığa yenik düşen 83 yaşındaki avukat ve gazeteci Yusuf Şanlı’nın vefatı Gazipaşa’da üzüntü yarattı.

Şanlı için Gazipaşa Adliyesi bahçesinde tören düzenlendi. Törenin ardından Şanlı’nın cenazesi, ikindi namazını müteakip Gazipaşa Çamlı Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi. Cenaze törenine Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Fazıl Balcı, Antalya Barosu Gazipaşa Temsilcisi Avukat Hasan Çelenoğlu, Gazipaşa Müftüsü Fahri Başar, gazeteciler, çok sayıda avukat, adliye çalışanları, ailesi, sevenleri ve vatandaşlar katıldı.

Dim Medya Ailesi, Gazipaşa'da uzun yıllar gazete yayınlayan avukat Yusuf Şanlı'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Mazlume GÖKTAŞ