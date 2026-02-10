Yoğun yağış sonrası Eynif ve Gembos ovaları göle döndü. Çobanlar ve hayvanlar için ekipler sahaya indi, bölgede acil destek çalışması başlatıldı.

Konya ile Antalya arasındaki yüksek kesimlerde günlerdir etkili olan sağanak yağış, Derebucak–İbradı hattındaki Eynif Ovası’nı suyla kapladı. Yeni Konya–Antalya Karayolu güzergâhında, Demirkapı Tüneli çevresinde yer alan geniş mera alanları kısa sürede doldu. Ovada bulunan çok sayıda küçükbaş ve büyükbaş hayvan ile bazı çobanların arazide mahsur kaldığı bildirildi.

VALİLİK KOORDİNASYONDA SAHAYA İNDİ

Taşkın sonrası bölge için kriz koordinasyonu oluşturuldu. Vali yardımcılarının sahada inceleme yaptığı, durum tespiti gerçekleştirdiği açıklandı. Mahsur kalan çobanlar ve hayvanlar için acil destek planı devreye alındı. İlk değerlendirmelerde can kaybı bilgisi paylaşılmadı ancak mera alanlarının büyük bölümünün kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.

Bölgede yaşayan üreticiler için bu tür su baskınları sadece arazi değil, doğrudan geçim meselesi. Hayvan yeminden barınmaya kadar zincir etkisi oluyor. Hesap tutmuyor bazen.

AFAD VE JANDARMA BOTLARLA ULAŞTI

Arama ve destek çalışmaları kapsamında ekipler ovaya kara yolunun yetersiz kaldığı noktalardan bot ve küçük teknelerle giriş yaptı. Sahada hem hayvanların hem de çobanların temel ihtiyaçlarının karşılanması için lojistik sevkiyat başlatıldı. Yem ve gıda ulaştırılması öncelik oldu.

Riskli bölgelerde yeni su yükselmesine karşı ölçüm ve gözlem sürüyor. Yağışın devam etmesi halinde kapalı yolların artabileceği de konuşuluyor, net değil henüz.

GEMBOS VE EYNİF OVALARI BİRLİKTE ETKİLENDİ

Yağıştan sadece Eynif değil, Derebucak Gembos Ovası da etkilendi. İki ovada da geniş düzlükler suyla kaplandı. Uydu görüntülerinde alanın yer yer göl görünümü aldığı belirtiliyor. Tarım ve hayvancılık yapılan parsellerin bir kısmında sezon planlarının aksayabileceği ifade ediliyor.

YILKI ATLARININ BULUNDUĞU ALAN DA İZLENİYOR

Eynif Ovası, doğal yaşam içindeki yılkı atlarıyla bilinen bir bölge. Yetkililer, sürülerin bulunduğu alanların da kontrol edildiğini ve olağan dışı bir durum oluşmaması için izleme yapıldığını duyurdu.

Bazen su çekilir, iz kalır. Toprak uzun süre kendine gelemez — üretici bunu iyi bilir.

BELEDİYEDEN KOORDİNASYON TEŞEKKÜRÜ

İlçe belediyesi tarafından yapılan bilgilendirmede, sahada görev yapan ekipler için teşekkür mesajı paylaşıldı. Müdahalenin kurumlar arası koordinasyonla sürdüğü, destek çalışmalarının devam ettiği bildirildi.