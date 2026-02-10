İstanbul merkezli yürütülen 5 aylık soruşturma sonrası Antalya’nın da aralarında olduğu 14 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonlarda yüzlerce şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli yürütülen ve Antalya dahil 14 ili kapsayan geniş çaplı uyuşturucu operasyonunda 305 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonun, yaklaşık 5 aydır sürdürülen teknik ve fiziki takip sonucunda bu sabah saatlerinde eş zamanlı olarak başlatıldığı bildirildi.

GİZLİ GRUPLAR VE ŞİFRELİ İLETİŞİM TESPİT EDİLDİ

Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordine etti. Emniyet birimlerinin çalışmasında, şüphelilerin özel ve gizli üyelik sistemi kurulan gruplar üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi. Bu gruplarda suç içerikli paylaşımlar yapıldığı, uçtan uca şifreli iletişim kanalları kullanıldığı tespit edildi.

Kurulan yapı içinde güven esaslı kurye ağıyla ya da bireysel teslim yöntemleriyle uyuşturucu madde arzı sağlandığı, kimlik ve telefon bilgilerinin gizlendiği, kullanıcı adlarının ise sık sık değiştirildiği bildirildi.

ANTALYA DAHİL 14 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Operasyon kapsamında İstanbul merkez olmak üzere Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Hatay, Mardin, Adıyaman, Giresun, Kastamonu ve Muş illerinde çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Sabahın erken saatlerinde yapılan şafak operasyonlarında 305 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bazı adreslerde aramaların sürdüğü öğrenildi. Soruşturmanın derinleştirilerek devam edeceği bildirildi.

Mahallede sabah erken saatlerde siren sesleriyle uyanan bazı vatandaşlar ne olduğunu anlamaya çalıştı. Kısa süreli bir hareketlilik oldu, sonra sokak yine sakinleşti. Herkes birbirine aynı soruyu sordu: Kaç kişi götürüldü?

Dosyada dijital izlerin çok olduğu, işin büyük kısmının ekran üzerinden döndüğü konuşuluyor. Ama ayrıntılar henüz net değil, tablo gün içinde değişebilir…