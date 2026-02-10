Antalya Valiliği, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde artış gösteren dolandırıcılık girişimleri konusunda kamuoyunu bilgilendirdi. Valilikten yapılan açıklamada, bazı kişilerin Antalya Valiliği, kaymakamlıklar ve kamu kurumlarının adını kullanarak vatandaşlardan yardım ve bağış talep ettiğinin tespit edildiği belirtildi.

RESMİ KURUMLAR ADINA BAĞIŞ TALEBİ YAPILMIYOR

Valilik açıklamasında, Antalya Valiliği ve bağlı kamu kurumlarının;

▪️ Telefon, SMS, sosyal medya veya bireysel hesaplar üzerinden

▪️ Kişisel IBAN numaralarına

▪️ Resmî olmayan hiçbir yöntemle

kesinlikle bağış ve yardım talebinde bulunmadığı vurgulandı.

ŞÜPHELİ DURUMLARDA 112’YE BİLDİRİN

Vatandaşlardan bu tür taleplere kesinlikle itibar etmemeleri istenirken, şüpheli durumların 112 Acil Çağrı Merkezi veya en yakın kolluk birimlerine bildirilmesi çağrısında bulunuldu.

DUYURULAR SADECE RESMİ KANALLARDAN

Açıklamada, resmî duyuru ve bilgilendirmelerin yalnızca Antalya Valiliği’nin doğrulanmış resmi sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden yapıldığı hatırlatıldı.