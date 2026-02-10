​Tayyar, paylaştığı mesajda partili bir kaynağının ifadesine atıfta bulunarak Özaslan’ın bir nevi "siyasi karantinaya" alındığını belirtti. Bu süreçte Özaslan hakkındaki iddiaların ve mevcut savcılık soruşturmasının titizlikle takip edileceğini ifade eden Tayyar, ayrıca parti teşkilatıyla yapılacak istişarelerin de belirleyici olacağını kaydetti. Nihai değerlendirmenin olumlu sonuçlanması halinde ancak o zaman bir geçiş ihtimalinden söz edilebileceğini vurguladı.

​Süreci "doğru bir tavır" olarak nitelendiren Şamil Tayyar, sorumsuz aracılara rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuda gösterdiği duyarlılığın çok kıymetli olduğunu belirterek, gelişmenin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi