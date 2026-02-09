Muratpaşa’daki ilkokul ve ortaokul binasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen bir öğrenciye ambulansta müdahale edildi.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bulunan bir okul binasında çıkan yangın kısa süreli paniğe yol açtı. Öğle saatlerinde yaşanan olayda dumanı fark eden görevliler hızlıca harekete geçti, öğrenciler kontrollü şekilde tahliye edildi. İlk belirlemelere göre can kaybı ya da ağır yaralanma yaşanmadı.

MEMUR ODASINDA BAŞLADI

Olay, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi 1970 Sokak’taki Vali Hüsnü Tuğlu İlk ve Ortaokulu binasında meydana geldi. Okulun birinci katında yer alan memur odasında henüz nedeni netleşmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanı gören okul personeli durumu hemen acil hatlara bildirdi.

Kısa sürede büyüme riski taşıyan yangın… işte tam o anlarda koridorda hareketlilik başladı.

EKİPLER OKULA SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Öğle arası nedeniyle okul bahçesinde bulunan öğrencilerin büyük bölümünün zaten dışarıda olduğu, sınıflarda bulunan öğrencilerin ise görevliler tarafından hızla bina dışına çıkarıldığı öğrenildi.

Veliler de haberi alınca okul çevresine gelmeye başladı. Kısa süreli bir telaş oldu, sonra toparlandı.

KAYIP SANILAN ÖĞRENCİ AMBULANSTA ÇIKTI

Müdahale sırasında bir öğrenciye ulaşılamadığı bilgisi üzerine itfaiye ekipleri sınıflarda ve kapalı alanlarda arama yaptı. Bir süre sonra söz konusu öğrencinin dumandan etkilendiği ve sağlık ekiplerinin yanında olduğu belirlendi. Öğrencinin ambulansta tedavisinin yapıldığı bildirildi.

YANGIN YARIM SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından yangın tamamen kontrol altına alındı. Olay sonrası okul içinde maddi hasar oluştu. Güvenlik amacıyla öğrenciler velilerine teslim edildi.

Yangının çıkış nedeni yapılacak teknik incelemenin ardından netleşecek.