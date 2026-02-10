TÜİK’in açıkladığı medeni durum istatistiklerine göre Antalya, boşanmış nüfus oranının en yüksek olduğu iller arasında üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye genelindeki medeni durum dağılımına ilişkin güncel tablo, TÜİK tarafından paylaşılan verilerle netleşti. Açıklanan istatistiklerde, ülke genelinde boşanmış birey sayısının 3 milyon 567 bine ulaştığı görülüyor. Bu rakam, toplam yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 5,20’sine karşılık geliyor.

Listede özellikle turizm ve göç alan şehirlerin üst sıralarda yer alması dikkat çekiyor. Antalya da bu iller arasında öne çıkan şehirlerden biri oldu. Kentte boşanmış nüfus oranı yüzde 7’nin üzerine çıktı.

EGE VE AKDENİZ İLLERİ ÜST SIRALARDA

Boşanmış nüfusun yetişkin nüfusa oranına göre yapılan sıralamada İzmir birinci sırada bulunuyor. İzmir’de boşanmış kişi sayısı 315 bin 19 olarak kaydedildi, oran ise yüzde 8,37 oldu.

İzmir’i Muğla yüzde 8,35 ile izlerken, Antalya 172 bin 182 boşanmış kişi ve yüzde 7,65 oranla üçüncü sıraya yerleşti. Antalya’nın hem nüfus büyüklüğü hem de yoğun göç alması bu tabloda etkili görünüyor.

Listeye üst sıralardan giren diğer iller arasında Aydın, Yalova, Eskişehir ve Balıkesir de bulunuyor.

DİĞER YÜKSEK ORANLI İLLER

Verilere göre Aydın’da boşanmış kişi sayısı 68 bin 517, oran yüzde 7,06. Yalova’da ise 17 bin 36 kişiyle oran yüzde 6,69 seviyesinde. Eskişehir ve Balıkesir de yüzde 6’nın üzerinde oranlarla üst grupta yer aldı.

Mersin’de boşanmış kişi sayısı 100 binin üzerine çıkarken, başkent Ankara’da bu sayı 310 bin 558 olarak kayda geçti. Ankara’nın oranı yüzde 6,40 oldu.

Rakam çok ama her sayı bir ev demek aslında. Aynı apartmanda üç daireden birinde ayrılık yaşanmış olabilir mesela. İstatistik kuru duruyor, hayatın içi pek kuru değil.

DOĞU İLLERİNDE ORAN DAHA DÜŞÜK

Boşanmış nüfus oranının en düşük olduğu il Hakkari oldu. Kentte oran yüzde 0,81 seviyesinde kaldı. Şırnak, Muş, Siirt, Bitlis ve Van da düşük oranlı iller arasında yer aldı.

Doğu illerinde oranların görece düşük olması; nüfus yapısı, evlilik yaşı, göç hareketleri ve sosyolojik faktörlerle ilişkilendiriliyor. Ama tek bir sebebe bağlamak da kolay değil. Çünkü her dosyanın hikâyesi ayrı.

Antalya özelinde tabloya bakınca, turizm, mevsimlik çalışma, şehir dışından gelen nüfus ve yaşam maliyetleri gibi başlıklar daha çok konuşulacak gibi. Net yorum yapmak için daha detaylı saha verisi de gerekiyor…