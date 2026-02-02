Antalya’da yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada yaşamını yitirenler arasında Akdeniz Üniversitesi’nde öğrenim gören üç genç öğrencinin bulunması, kentte derin üzüntü yarattı.

Antalya’da meydana gelen trafik kazası, sadece rakamlarla değil, geride kalan hikâyelerle de ağır bir tablo ortaya koydu. Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaşamını yitirenler arasında gelecek hayalleri yarım kalan üç üniversite öğrencisinin bulunması, kazanın acı boyutunu daha da derinleştirdi.

KAZA DÖŞEMEALTI’NDA MEYDANA GELDİ

Kaza, Antalya’nın Döşemealtı ilçesi Kömücüler Mahallesi Kuzey Çevreyolu girişinde sabah saat 10.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, dün akşam Tekirdağ’dan Antalya’ya hareket eden ve içinde 34 yolcu ile mürettebatın bulunduğu yolcu otobüsü, çok katlı kavşağa yaklaştığı sırada yoğun sis ve kaygan yol nedeniyle kontrolden çıktı.

Sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton bariyerlere çarpan otobüs yan yattı. Yaklaşık 90 metre sürüklenen araç, bariyerleri aşarak yaklaşık 15 metrelik şarampole devrildi.

O an… Sonrası zaten herkesin bildiği bir sessizlik.

CAN KAYBI 10’A YÜKSELDİ

Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otobüs sürücüsü ile 19 yaşındaki bir yolcu da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böylece kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 10’a yükseldi.

HAYATINI KAYBEDEN ÖĞRENCİLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada yaşamını yitiren gençlerin Akdeniz Üniversitesi’nde farklı fakültelerde eğitim gördüğü öğrenildi.

Hayatını kaybeden öğrencilerin;

Sudem Çakmak (19) – Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü

– Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü Pervin Önal (22) – Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü

– Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Onur Yılmaz (21) – Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Genç yaşta yaşamını yitiren öğrencilerin acı haberi, aileleri kadar üniversite camiasında da derin bir yas yarattı.

Biri sınav haftasını düşünüyordu, biri staj planı yapıyordu, biri mutfakta hayal kuruyordu…

ANTALYA YASA BOĞULDU

Kazanın ardından Antalya’da üniversite öğrencileri ve aileler arasında büyük bir üzüntü hâkim. Özellikle sabah saatlerinde işe ve okula giden birçok vatandaş, haberin detaylarını öğrenirken “aynı yoldan biz de geçiyoruz” cümlesini kurdu.