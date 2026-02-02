Sabah saatlerinden itibaren etkili olan toz taşınımı, Antalya genelinde görüş mesafesini düşürdü. Kentte puslu hava dikkat çekti.

KENT TOZ BULUTLARIYLA UYANDI

Antalya’da sabah erken saatlerde başlayan toz taşınımı, günlük yaşamı doğrudan etkiledi. Şehir merkezi ve Konyaaltı Sahili başta olmak üzere birçok noktada puslu bir hava hâkim oldu. Görüş mesafesindeki düşüş, sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar sabah evden çıktığında karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Uzak noktalar neredeyse silikleşti, binaların silueti zor seçildi.

TOZ YOĞUNLUĞU ORTA SEVİYEDE ÖLÇÜLDÜ

Meteoroloji verilerine göre, Antalya’daki günlük ortalama yüzey toz konsantrasyonu metreküp başına 94 mikrogram olarak ölçüldü. Bu değer, sağlık açısından orta seviye olarak değerlendiriliyor. Özellikle solunum hassasiyeti bulunan vatandaşların dikkatli olması, mümkün oldukça açık alanlarda uzun süre kalmaması öneriliyor.

HAVA DURUMU VE BEKLENTİ

Kentte hava sıcaklığı 16 derece, nem oranı ise yüzde 84 olarak kaydedildi. Toz bulutları yer yer gökyüzünü tamamen kaplarken, gün içinde griye yakın bir atmosfer oluştu. Antalya 4. Bölge Meteoroloji Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, toz taşınımının öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.