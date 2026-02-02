Farklı sosyal medya hesapları ve bazı yabancı kaynaklı bloglarda yer alan paylaşımlarda, Epstein’a ait olduğu ileri sürülen belgelerde Türkiye’den bazı otel ve kişi isimlerinin geçtiği iddia edildi. Bu paylaşımlarda özellikle Antalya’daki Rixos Hotels ile ilgili çeşitli yorumlar ortalığı karıştırdı.

RESMÎ MAKAMLARDAN AÇIKLAMA YOK

Şu ana kadar Türkiye’deki adli makamlar, savcılıklar ya da ilgili kamu kurumları tarafından; iddialarda adı geçen kişi veya kurumlara yönelik başlatılmış resmî bir soruşturma ya da doğrulanmış bir adli süreç kamuoyuna duyurulmuş değil.

GEÇMİŞTE YAŞANAN BİR ÖLÜM YENİDEN HATIRLATILDI

Paylaşımlarda ayrıca, yaklaşık 15 yıl önce Antalya’da bir otelde stajyer olarak çalıştığı belirtilen 16 yaşındaki Burak Oğraş'ın şüpheli ölümü de yeniden gündeme getirildi. Söz konusu olayın, o dönemde adli vaka olarak kayıtlara geçtiği biliniyor.