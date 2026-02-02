Antalya’da Ramazan heyecanı başladı: 2026 sahur ve iftar saatleri netleşti
Antalya’da Ramazan ayının ilk günü için geri sayım sürerken, sahur ve iftar vakitleri de belli oldu.
Antalya genelinde Ramazan hazırlıkları hız kazanırken, vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında “2026 Ramazan ne zaman başlıyor?” ve “Antalya’da ilk iftar saat kaçta?” soruları geliyor. Takvimler netleşti, imsakiye detayları açıklandı.
Turizmin başkenti Antalya’da Ramazan ayı bu yıl kış mevsiminin son günlerine denk geliyor. Kent genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken, ilk oruç için sahur ve iftar saatleri de merak konusu oldu.
ANTALYA’DA İLK ORUÇ NE ZAMAN?
2026 yılı Ramazan ayının ilk günü 19 Şubat Perşembe gününe denk geliyor. Antalyalılar, 18 Şubat’ı 19 Şubat’a bağlayan gece ilk sahura kalkacak.
- İlk Sahur (İmsak): 06:15
- İlk İftar (Akşam): 18:48
Antalya, Türkiye’nin batısında yer alması nedeniyle birçok ile kıyasla iftarını daha geç açan şehirler arasında bulunuyor.
ANTALYA İMSAKİYESİ 2026: İLK 5 GÜN
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|İftar (Akşam)
|1. Gün
|19 Şubat Perşembe
|06:15
|18:48
|2. Gün
|20 Şubat Cuma
|06:14
|18:49
|3. Gün
|21 Şubat Cumartesi
|06:13
|18:50
|4. Gün
|22 Şubat Pazar
|06:11
|18:51
|5. Gün
|23 Şubat Pazartesi
|06:10
|18:52
İLÇELER ARASINDA DAKİKA FARKI VAR
Antalya’nın geniş yüzölçümü nedeniyle ilçeler arasında küçük saat farkları yaşanıyor. Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde yaşayanlar, merkezden yaklaşık 4–5 dakika daha erken iftar açarken; Kaş ve Demre tarafında iftar saatleri merkeze göre 3–4 dakika daha geç oluyor.
Bu nedenle özellikle sahur ve iftar saatlerinde ilçe bazlı imsakiye takibi önem taşıyor.
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı (imsakiye verileri)
Bağlantı: https://www.diyanet.gov.tr
Antalya Ramazan İmsakiyesi 2026 | Sahur ve İftar Saatleri
