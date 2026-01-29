Bakım ve deplase çalışmaları nedeniyle Alanya genelinde planlı elektrik kesintisi yapılacak. Kesinti sabah 09.00’da başlayacak, akşamüstüne kadar sürecek.
KESİNTİ SAATLERİ BELLİ OLDU
Alanya’da yaşayan binlerce vatandaşı ilgilendiren planlı elektrik kesintisi için tarih ve saat netleşti. 29 Ocak 2026 Perşembe günü, bakım ve deplase çalışmaları kapsamında bazı mahallelerde 09.00 – 16.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. Sabah işe gidenler, evden çalışanlar, esnaf… Günün ortasında prizler sessiz kalacak. Çay makinesi çalışmayacak, modem ışığı yanmayacak. Alanya’da sıradan bir gün değil.
BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE KESİNTİ YAPILACAK MAHALLELER
Planlı bakım çalışmaları kapsamında kesintiden etkilenecek bölgeler şu şekilde açıklandı:
- Karamanlar Mahallesi
- Karamanlar Sokak
- Burçaklar
- Emişbeleni Mahallesi
- Ballılar Sokak
- Çalışkan Sokak
- Emişbeleni Değirmentaşı
- Gözübüyük
- Güney
- Soğukpınar
- Yenice
- Saburlar Mahallesi
- Kuyu Sokak
- Mahalle içindeki diğer sokaklar
DEPLASE ÇALIŞMASI NEDENİYLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Alanya’nın bazı kırsal noktalarında ise deplase çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintiden etkilenecek yerler:
- Kızılcaşehir Mahallesi
- Kızılcaşehir 7
- Yukarı Köy
VATANDAŞLARA UYARI
Yetkililer, kesinti süresince buzdolabı, kombi ve hassas elektronik cihazlar konusunda dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı. Elektriklerin planlanan saatten önce gelme ihtimali olsa da, vatandaşların gününü buna göre planlaması istendi. Özellikle evden çalışanlar için uzun bir gün olabilir. Bir priz daha sessiz kalacak, bir toplantı yarım…