Bakım ve deplase çalışmaları nedeniyle Alanya genelinde planlı elektrik kesintisi yapılacak. Kesinti sabah 09.00’da başlayacak, akşamüstüne kadar sürecek.

KESİNTİ SAATLERİ BELLİ OLDU

Alanya’da yaşayan binlerce vatandaşı ilgilendiren planlı elektrik kesintisi için tarih ve saat netleşti. 29 Ocak 2026 Perşembe günü, bakım ve deplase çalışmaları kapsamında bazı mahallelerde 09.00 – 16.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. Sabah işe gidenler, evden çalışanlar, esnaf… Günün ortasında prizler sessiz kalacak. Çay makinesi çalışmayacak, modem ışığı yanmayacak. Alanya’da sıradan bir gün değil.

BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE KESİNTİ YAPILACAK MAHALLELER

Planlı bakım çalışmaları kapsamında kesintiden etkilenecek bölgeler şu şekilde açıklandı:

Karamanlar Mahallesi

Karamanlar Sokak

Burçaklar

Emişbeleni Mahallesi

Ballılar Sokak

Çalışkan Sokak

Emişbeleni Değirmentaşı

Gözübüyük

Güney

Soğukpınar

Yenice

Saburlar Mahallesi

Kuyu Sokak

Mahalle içindeki diğer sokaklar

DEPLASE ÇALIŞMASI NEDENİYLE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Alanya’nın bazı kırsal noktalarında ise deplase çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintiden etkilenecek yerler:

Kızılcaşehir Mahallesi

Kızılcaşehir 7

Yukarı Köy

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, kesinti süresince buzdolabı, kombi ve hassas elektronik cihazlar konusunda dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı. Elektriklerin planlanan saatten önce gelme ihtimali olsa da, vatandaşların gününü buna göre planlaması istendi. Özellikle evden çalışanlar için uzun bir gün olabilir. Bir priz daha sessiz kalacak, bir toplantı yarım…