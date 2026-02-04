Geri dönüşüm için alınacaktı, döviz bürosu bahanesiyle para elden alındı. Vatandaş neye uğradığını şaşırdı.

Antalya’da yaşanan dolandırıcılık olayı, “bu kadarına da pes” dedirtti. Geri dönüşüm faaliyeti için boya ve malzeme almak isteyen bir vatandaş, yaklaşık 2 milyon TL dolandırıldı.

DÖVİZ KONTROLÜ BAHANESİYLE PARAYI ALDILAR

Edinilen bilgilere göre N.Ü. isimli vatandaş, geri dönüşüm çalışmalarında kullanmak üzere 38 bin Euro karşılığında boya malzemesi satın almak istedi. Taraflar ödeme aşamasına geldiğinde, şüpheliler paranın sahte olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini öne sürdü.

Bu gerekçeyle birlikte döviz bürosuna gidilmesi teklif edildi. Ancak o anda işler değişti. Para elden alındı, malzemeler ortada yoktu.

MALZEME TESLİM EDİLMEDİ, ŞÜPHELİLER KAYBOLDU

Şüpheliler, yaklaşık 2 milyon TL’yi aldıktan sonra boya ve geri dönüşüm malzemelerini teslim etmeden olay yerinden ayrıldı. N.Ü., bir süre sonra şahıslara ulaşamayınca dolandırıldığını fark etti.

İnsan o an ne yapacağını bilemiyor. Bir telefon, bir adres… ama yok.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Yapılan şikâyet üzerine başlatılan çalışmalarda dolandırıcılığı gerçekleştirdiği belirlenen şüphelilerin H.K. ve T.Ç. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, H.K.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLANDI, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı mahkemece “Nitelikli Dolandırıcılık” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliyle ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Birkaç dakika, birkaç imza… Sonrası aylarca süren bir mücadele.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.