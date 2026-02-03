Antalya genelinde 4 Şubat 2026 Salı günü yapılacak planlı bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle birçok mahallede saatler sürecek elektrik kesintileri yaşanacak.

Elektrik dağıtım şirketi tarafından yapılan duyuruya göre, Antalya’nın 9 ilçesinde bazı mahallelerde 4 Şubat Salı günü elektrik verilemeyecek. Kesintilerin büyük bölümü sabah saatlerinde başlayacak ve akşamüstüne kadar sürecek. Evde çalışanlar, esnaf ve özellikle elektrikli cihazlara bağımlı olan vatandaşların dikkatli olması isteniyor.

AKSU’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Macun Mahallesi başta olmak üzere Bulut, Kargılıdere bölgeleri ile 2039 ve 2046 sokak çevresinde, 09.00 – 16.00 saatleri arasında yatırım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.

ALANYA’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Burçaklar, Emişbeleni, Değirmentaşı, Gözübüyük, Güney, Soğukpınar ve Yenice bölgelerinde; Ballılar ve Çalışkan sokak çevresinde 09.00 – 16.00 saatleri arasında güvenlik gerekçesiyle kesinti uygulanacak.

Ayrıca Bayır, Bayırkozağacı ve Güzelbağ (Arslanlar) bölgelerinde 09.30 – 16.30 saatleri arasında yatırım çalışması nedeniyle elektrik verilemeyecek.

ELMALI’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Eskihisar, Salur, Yapraklı ve Yılmazlı mahallelerinde 09.00 – 16.00 saatleri arasında planlı yatırım çalışması yapılacak.

GAZİPAŞA’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Gökçebelen, Göçük ve Gürçam bölgelerinde 09.00 – 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

Doğanca, Gökçesaray, Hasdere ve Çile mahallelerinde de aynı saat aralığında kesinti uygulanacak.

KEMER’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ulupınar Mahallesi Üç Oluk Sokak çevresinde 09.00 – 16.00 saatleri arasında bakım çalışması yapılacak.

KORKUTELİ’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Dereköy, Varsak Yaylası, Taşkesiği ve Yeleme bölgeleri ile yayla evlerinde 09.30 – 16.30 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

MANAVGAT’TA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Yukarı Pazarcı, Sanayi, Çeltikçi, Yayla, Şelale, Taşağıl, Sevinçköy ve Tilkiler bölgelerinde 09.00 – 17.00 saatleri arasında yatırım çalışması yapılacak.

Bazı mahallelerde ise 09.00 – 16.00 saatleri arasında bakım kaynaklı kesintiler yaşanacak.

MURATPAŞA’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bahçelievler, Varlık, Kızılarık, Yıldız, Selçuk, Güzeloba ve Çağlayan mahallelerinde 09.00 – 16.00 saatleri arasında bakım ve yatırım çalışmaları yapılacak.

SERİK’TE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Belek Mahallesi ve çevresinde 09.00 – 16.00 saatleri arasında planlı yatırım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

Kesintilerin planlanan saatlerden erken ya da geç sona erebileceği, çalışmaların tamamlanma süresine göre elektriğin kademeli olarak verileceği bildirildi. Özellikle buzdolabı, kombi, modem ve iş yerlerindeki cihazlar için önlem alınması öneriliyor. Bazı mahallelerde… yani akşamüstü gelmesi beklenen elektrik biraz daha geç de gelebilir.