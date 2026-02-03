Antalya genelinde 4 Şubat Çarşamba günü hava açık ve az bulutlu olacak. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde sis ve pus etkili.

Antalya’da 4 Şubat 2026 tarihli hava durumu tahminlerine göre kent genelinde yağış beklenmiyor. Hava genellikle açık ve az bulutlu geçerken, özellikle iç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde sis ve pus görülebilir. Sahil kesimlerinde ise gün boyunca daha açık bir hava hakim olacak.

HAVA SICAKLIĞI

Gece sıcaklıklarının 1 ila 2 derece azalması, gündüz sıcaklıklarının ise iç kesimlerde 4 ila 6 derece artması bekleniyor. Sabah erken saatlerde serinlik hissedilirken, öğle saatlerinden sonra hava daha ılık olacak.

RÜZGAR DURUMU

Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif eseceği, öğle saatlerinden sonra ise güney ve doğu yönlere dönerek zaman zaman orta kuvvette hissedileceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİK UYARI

Güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor. Ancak sabah saatlerinde sis görülen ilçelerde sürücülerin dikkatli olması isteniyor.

İLÇE İLÇE ANTALYA HAVA DURUMU (4 ŞUBAT)

Antalya Merkez: Açık, az bulutlu | 8° / 19°

Açık, az bulutlu | 8° / 19° Alanya: Açık, az bulutlu | 10° / 19°

Açık, az bulutlu | 10° / 19° Manavgat: Açık, az bulutlu | 7° / 18°

Açık, az bulutlu | 7° / 18° Gazipaşa: Açık, az bulutlu | 9° / 18°

Açık, az bulutlu | 9° / 18° Serik: Açık, az bulutlu | 5° / 17°

Açık, az bulutlu | 5° / 17° Kemer: Açık, az bulutlu | 8° / 19°

Açık, az bulutlu | 8° / 19° Kaş: Açık, az bulutlu | 9° / 20°

Açık, az bulutlu | 9° / 20° Finike: Açık, az bulutlu | 8° / 20°

Açık, az bulutlu | 8° / 20° Kumluca: Parçalı bulutlu, gece açık | 4° / 20°

Parçalı bulutlu, gece açık | 4° / 20° Demre: Açık, az bulutlu | 10° / 20°

Açık, az bulutlu | 10° / 20° Döşemealtı: Açık, az bulutlu | 4° / 17°

Açık, az bulutlu | 4° / 17° Kepez: Açık, az bulutlu | 7° / 18°

Açık, az bulutlu | 7° / 18° Konyaaltı: Açık, az bulutlu | 8° / 19°

Açık, az bulutlu | 8° / 19° Muratpaşa: Açık, az bulutlu | 8° / 19°

Açık, az bulutlu | 8° / 19° Elmalı: Açık, az bulutlu, sisli | 0° / 14°

Açık, az bulutlu, sisli | 0° / 14° Korkuteli: Açık, az bulutlu, sisli | 1° / 12°

Açık, az bulutlu, sisli | 1° / 12° Akseki: Açık, az bulutlu | 1° / 13°

Açık, az bulutlu | 1° / 13° İbradi: Az bulutlu, sisli | 1° / 13°

Az bulutlu, sisli | 1° / 13° Gündoğmuş: Açık, az bulutlu | 2° / 14°

Antalya’da 4 Şubat günü dışarıda planı olanlar için genel olarak olumlu bir hava beklenirken, sabah saatlerinde sisli bölgelerde kısa süreli görüş azalması yaşanabilir.