​Antalya’da meydana gelen ve tarım alanları başta olmak üzere yerleşim yerlerinde büyük yıkıma yol açan doğal afet sonrası siyaset dünyası tek yürek oldu. Bölge milletvekilleri, üreticilerin yaralarını sarmak ve talepleri yerinde dinlemek amacıyla afet bölgelerinde incelemelerde bulundu.

​ İ KTİDAR VE MUHALEFET SAHADA: HASAR TESPİTİ SÜRÜYOR

​AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş, hortum felaketinin en çok hissedildiği Saklısu Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Taş, devletin tüm kurumlarıyla teyakkuzda olduğunu ve mağduriyetlerin giderilmesi için imkânların seferber edildiğini dile getirdi.

​Aksu ilçesindeki sera yıkımlarını yerinde inceleyen AK Parti Milletvekili Tuba Vural Çokal ise koordinasyon vurgusu yaptı. Çokal, "Milletimizin yarasını birlikte sarmak en büyük sorumluluğumuzdur. Sürecin her aşamasını titizlikle takip edeceğiz," dedi.

​CHP’DEN BORÇ ERTELEME ÇAĞRISI

​Afet bölgesini karış karış gezen CHP Milletvekili Aykut Kaya, üreticilerin yaşadığı kaybın boyutlarına dikkat çekerek hasar tespit sürecinin takipçisi olacaklarını vurguladı.

​Zarar gören çiftçilerle buluşan CHP Milletvekili Cavit Arı ise somut bir çözüm önerisini gündeme taşıdı. Arı, artan maliyetler ve afet yükü altında ezilen çiftçiler için; Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi gerektiğini belirtti.

​MHP VE SAADET PARTİSİ'NDEN DAYANIŞMA MESAJI

​MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan; Demre, Finike ve Kumluca başta olmak üzere tüm ilçelerdeki üreticilere destek mesajı yayımladı. Başkan, zararların telafisi için her türlü çabanın gösterileceğini ifade etti.

​Saadet Partisi Milletvekili Şerafettin Kılıç ise su taşkınları ve sera hasarlarına odaklanarak, benzer felaketlerin tekrar yaşanmaması için alınacak önlemlerin takipçisi olacağını duyurdu.