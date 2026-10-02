ALTIN fiyatlarında haftanın son işlem gününde düşüş eğilimi öne çıktı. 2 Ekim 2026 Cuma sabahı gram altın 6 bin 592 TL seviyesinde işlem görürken, doların güçlenmesi ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükseliş altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

GRAM ALTIN 6 BİN 592 TL SEVİYESİNDE

Güncel verilere göre gram altın 6.591,89 TL’den alınırken 6.592,84 TL’den satılıyor. Altın piyasasındaki aşağı yönlü seyir diğer altın türlerinin fiyatlarına da yansıyor.

Çeyrek altının alış fiyatı 10 bin 749 TL, satış fiyatı ise 10 bin 827 TL seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK, YARIM VE TAM ALTIN NE KADAR?

2 Ekim Cuma günü itibarıyla güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın: Alış 6.591,89 TL – Satış 6.592,84 TL

Alış 6.591,89 TL – Satış 6.592,84 TL Çeyrek altın: Alış 10.749 TL – Satış 10.827 TL

Alış 10.749 TL – Satış 10.827 TL Yarım altın: Alış 21.500 TL – Satış 21.649 TL

Alış 21.500 TL – Satış 21.649 TL Tam altın: Alış 42.030,39 TL – Satış 42.859,02 TL

Alış 42.030,39 TL – Satış 42.859,02 TL 22 ayar bilezik: Alış 6.012,82 TL – Satış 6.053,89 TL

ALTINDA GÖZLER ABD VERİLERİNDE

Küresel piyasalarda yatırımcıların odağında ABD’den gelecek istihdam verileri bulunuyor. Doların seyri ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki hareketlerin altın fiyatları açısından belirleyici olması bekleniyor.

Haberde yer alan verilere göre altın, haftayı üst üste ikinci kez kayıpla tamamlama yönünde ilerliyor. Bu nedenle haftanın son işlem gününde ABD’den gelecek veriler ve küresel piyasalardaki fiyat hareketleri yakından takip ediliyor.