ANTALYA Mimarlar Odası’nın 21. Dönem Olağan Genel Kurul seçimleri, Adem Tolunay Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi. Yağmurlu havaya rağmen bin 462 üyenin katılım sağladığı seçimlerde, Şeffaf Liste tüm kurullarda belirleyici bir çoğunluk elde etti. Ortalama 681 oy alan Şeffaf Liste’ye karşılık, Kırmızı Liste’nin kurul bazlı oy ortalaması 528 oldu. İki liste arasındaki 153 oyluk fark, seçim sonuçlarının netliğini ortaya koyarken; en düşük kurul farkının dahi 25 oy olması dikkat çekti.

ALANYA YILLAR SONRA YÖNETİMDE

Seçimlerin öne çıkan sonuçlarından biri de Alanya temsiliyeti oldu. Alanya Temsilciliği’nden Mimar Didem Dim Özaltın, yeni dönemde yönetimde yer aldı. Alanya bugüne kadar yalnızca Ahmet Öztürk Levent ile bir kez üst yönetimde temsil edilmişti. Bu sonuçla birlikte, yıllar sonra ilk kez Alanya yeniden yönetimde söz sahibi oldu.

TÜM KURULLARDA GÜÇLÜ TEMSİL

Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Soruşturma-Uzlaştırma Komisyonu asil ve yedek listelerinin tamamında Şeffaf Mimarlık Platformu adayları yüksek oy oranlarıyla öne çıktı. Şeffaf Liste’de en az oy alan yedek üyenin dahi, karşı listenin Yönetim Kurulu asil adayı Hasan Çerçiler’den 9 oy fazla alması, platformun tüm organlarda dengeli ve güçlü bir temsiliyet sağladığını ortaya koydu.

KADIN TEMSİLİ DİKKAT ÇEKTİ

Seçim sonuçları, Antalya Mimarlar Odası tarihinde dikkat çekici bir tabloyu da beraberinde getirdi. Yönetim Kurulu’na aday gösterilen 14 kişiden 10’unun kadın mimar olması, güçlü bir kadın temsiline işaret etti. Şeffaf Mimarlık Platformu’nun aday yapısı, yönetimde çeşitlilik ve eşit temsili temel ilke olarak benimsediğini gösterdi.

‘BU ODA HEPİMİZİN’

Seçimlerin ardından değerlendirmede bulunan Fatma Gül Yalçınkaya, şu ifadeleri kullandı: “Mesleğimiz adına önemli bir sorumluluğu üstlenmenin gururunu yaşıyoruz. Bu süreçte yanımızda duran tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Görev süremiz boyunca yalnızca destek verenlere değil, odaya kayıtlı tüm meslektaşlarımıza eşit mesafede, kapsayıcı ve adil bir anlayışla hizmet edeceğiz. Şeffaflık, katılımcılık ve mesleki haklar odağında mimarlık ortamını birlikte güçlendirmek için çalışacağız. Birlikteyiz, birlikte üreteceğiz.”

‘TÜM MESLEKTAŞLARIMIZI BİRLİKTE YÖNETMEYE DAVET EDİYORUZ’

Şeffaf Mimarlık Platformu’nun ortak açıklamasında ise şu vurgu öne çıktı: “Bu andan itibaren ne kırmızı vardır ne şeffaf; yalnızca mimar üyelerimiz vardır. Oda hepimizin odasıdır ve üyeleriyle değerlidir. Dayanışmanın gücünü büyütmek için tüm meslektaşlarımızı birlikte yönetmeye davet ediyoruz.”

MAZBATA ÇARŞAMBA GÜNÜ

Antalya Mimarlar Odası 21. Dönem Yönetim Kurulu’nun mazbata töreni ve devir-teslim işlemleri çarşamba günü gerçekleştirilecek. Yeni yönetim, mazbatanın alınmasının ardından resmen görevine başlayacak.