Alanya Tropikal Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Ali Hüddoğlu, Konaklı Mahallesi’nde şahit olduğu bir "fiyat skandalını" gündeme taşıdı. Arkadaşıyla birlikte market alışverişi yapan Hüddoğlu, yan yana iki markette aynı marka ve gramajdaki çayın fiyatları arasındaki uçurumu görünce tepkisini sert dile getirdi.

​AYNİ ÇAY, İKİ FARKLI FİYAT: 70 LİRALIK UÇURUM

​Başkan Hüddoğlu, arkadaşı Mehmet Bey ile gittiği marketlerde tesadüfen aynı marka çayı satın aldıklarını belirtti. Ancak kasada karşılaşılan tablo, serbest piyasa ekonomisinin geldiği noktayı gözler önüne serdi. Hüddoğlu’nun aktardığına göre:

​Birinci Market Fiyatı: 229 TL

​ İ kinci Market Fiyatı: 299,95 TL

​Aynı ürünün yan yana iki dükkânda 70 TL farkla satılmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Hüddoğlu, bu durumun hem tüketiciyi hem de üreticiyi mağdur ettiğini ifade etti.

​‘SİSTEM ÜRETİCİNİN CİĞERİNİ SÖKÜYOR’

​Fiyatlardaki dengesizliğin sadece tüketiciyi değil, üretim zincirini de vurduğunu belirten Ali Hüddoğlu, yetkililere şu sözlerle seslendi: ​ "Yan yana iki marketteki bu fiyat farkı akıl karı değil. Bu sistem biz üreticilerin adeta ciğerini söküyor. Ürün üreticiden çıktıktan sonra market rafına gelene kadar geçen süreç sıkı takip edilmeli. Hem biz üreticilerin emeği hem de vatandaşın cebi korunmalı." ​ Başkan Hüddoğlu, fahiş fiyat artışlarına karşı Ticaret Bakanlığı ve Alanya Belediyesi zabıta ekiplerini göreve davet etti. Denetimlerin sıkılaştırılmasını talep eden Hüddoğlu, piyasadaki bu başıboşluğun bir an önce son bulması gerektiğini vurguladı.