Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra ülkesine dönerek Atletico Mineiro’ya transfer olan Fred, Brezilya’daki yeni döneminde kısa sürede önemli bir rol üstlendi. Deneyimli orta saha oyuncusu, Brezilya Kupası çeyrek finalinde Cruzeiro karşısında yaptığı asist ve attığı golle Atletico Mineiro’nun yarı finale yükselmesinde belirleyici isimlerden biri oldu.

FRED KLASİĞE DAMGA VURDU

Atletico Mineiro ile Cruzeiro, çeyrek final rövanşında Arena MRV’de karşı karşıya geldi. Cruzeiro’nun öne geçtiği mücadelede Atletico Mineiro ikinci yarıda geri dönüş yaptı. Fred, Victor Hugo’nun beraberlik golünün hazırlayıcısı olurken, maçın son bölümünde attığı golle takımına 2-1’lik galibiyeti getirdi. Brezilyalı futbolcunun golü aynı zamanda Atletico Mineiro formasıyla profesyonel düzeyde kaydettiği ilk gol oldu.

ATLETICO MINEIRO YARI FİNALDE

İki ayak üzerinden oynanan Brezilya Kupası eleme turlarında takımların toplam skoru bir üst tura çıkacak ekibi belirliyor. İlk karşılaşmanın 1-1 sona ermesinin ardından Atletico Mineiro, rövanştaki 2-1’lik galibiyetle rakibini saf dışı bırakarak yarı finale yükseldi. Bu sonuçla Belo Horizonte’nin iki büyük kulübü arasındaki yüksek rekabetli eşleşmede gülen taraf Atletico Mineiro oldu.

FENERBAHÇE SONRASI BREZİLYA'YA DÖNDÜ

Fred’in Brezilya’daki performansı, kısa süre önce sona eren Fenerbahçe kariyerinin ardından geldi. Sarı-lacivertli kulüp, Brezilyalı orta saha oyuncusuyla yollarını ayırmış, ardından Fred Atletico Mineiro ile anlaşmıştı. Türkiye’de üç sezon Fenerbahçe forması giyen deneyimli oyuncu, sarı-lacivertli ekipte 129 resmi karşılaşmada 12 gol kaydetti.

Atletico Mineiro altyapısından yetişen Fred açısından transfer aynı zamanda kariyerinin başladığı kulübe dönüş anlamına geliyor. Avrupa futbolunda uzun yıllar forma giyen Brezilyalı oyuncunun tecrübesi, özellikle eleme usulü oynanan ve hata payının düşük olduğu karşılaşmalarda Atletico Mineiro’nun orta saha seçeneklerini güçlendiren unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

BREZİLYA KUPASI'NDA KLASİKLER ÖNE ÇIKTI

Brezilya Kupası’nın 2026 sezonundaki çeyrek final eşleşmeleri ülkenin önemli yerel rekabetlerini de aynı turda buluşturdu. Atletico Mineiro-Cruzeiro eşleşmesinin yanı sıra farklı eyaletlerden gelen köklü kulüpler de yarı final bileti için mücadele etti. Kupa formatında eleme maçlarının doğrudan ilerlemeyi belirlemesi, özellikle derbilerde sportif rekabetin yanında prestij ve ekonomik açıdan da önemli bir mücadele ortaya çıkarıyor.

KUPADA İLERLEMENİN EKONOMİK KARŞILIĞI DA VAR

Atletico Mineiro açısından Cruzeiro karşısındaki sonuç yalnızca sportif başarı anlamına gelmiyor. Brezilya Kupası’nda turlar ilerledikçe kulüplere verilen ödül miktarı da yükseliyor. Yarı finale kalan Atletico Mineiro böylece kupa yolculuğunu sürdürürken önemli bir gelir kalemini de güvence altına aldı. Bu yapı, Brezilya Kupası’nı ülkenin büyük kulüpleri açısından lig yarışının yanında sezonun ekonomik ve sportif açıdan en değerli organizasyonlarından biri haline getiriyor.

FRED YENİ DÖNEMİNE HIZLI BAŞLADI

Avrupa’dan Brezilya’ya dönüşünün hemen ardından önemli maçlarda sorumluluk alan Fred’in Cruzeiro karşısındaki performansı, Atletico Mineiro’daki yeni döneminin ilk önemli çıkışlarından biri oldu. Bir asist ve galibiyeti getiren golle tamamladığı kritik karşılaşma, deneyimli orta saha oyuncusunun yeni takımına adaptasyon sürecinde önemli bir eşik oluşturdu. Atletico Mineiro ise ezeli rakibini saf dışı bırakarak Brezilya Kupası’ndaki şampiyonluk mücadelesini yarı finale taşıdı.