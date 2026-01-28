Yol güvenliğini ön planda tutan ekipler, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Yalçı Mahallesi yolunda oluşabilecek buzlanma riskine karşı kapsamlı bir tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

​Eş zamanlı olarak Kuzyaka ve Uzunöz mahalle yollarında da kolları sıvayan belediye ekipleri, yağış sularının tahliyesini kolaylaştırmak ve yol gövdesini korumak amacıyla şarampol temizliği yaptı. Kırsaldaki ulaşım konforunu artırmaya yönelik adımlar kapsamında ise Yaylalı Mahallesi yolu, Alanya Belediyesi ile gidilen iş birliği neticesinde betonla kaplanarak modern bir görünüme kavuşturuldu. Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki ulaşım ağının kesintisiz işlemesi için denetim ve bakım faaliyetlerine kış boyunca devam edecek.