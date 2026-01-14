Türkiye turizminin önemli merkezlerinden biri olan Alanya, bu sezon turizm cephesinde pek de alışık olmadığı bir tabloyla karşı karşıya. Art arda gelen maliyet artışları ve gelirlerin düşmesi, birçok otel sahibini zor kararlar almaya itti.

SEZON BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI

Bölgede faaliyet gösteren işletmeciler, özellikle 2025 sezonunun hem doluluk hem de gelir açısından beklentilerin gerisinde kaldığını dile getiriyor. Sezon boyunca oteller dolu görünse de, artan giderler nedeniyle bu doluluk bilançolara yansımadı.

MALİYETLER OTELCİYİ EZDİ

Son iki yılda enerji fiyatları, personel giderleri ve temel tüketim kalemlerindeki sert artış, otel işletmelerini adeta nefessiz bıraktı. Birçok tesis, mevcut borç yükünü çevirmekte zorlanınca çözümü satışta buldu.

EN AZ 10 TESİS DEVREDİLDİ

Alanya genelinde en az 10 büyük otel son dönemde sessiz sedasız yeni sahiplerine devredildi. Devirlerin büyük bölümünün kamuoyuna açıklanmadan gerçekleşmesi ise dikkat çekiyor.

Sektör temsilcileri, mevcut ekonomik koşulların bu şekilde devam etmesi halinde önümüzdeki dönemde benzer satışların artabileceği uyarısında bulunuyor.

DEVLETTEN DESTEK BEKLENTİSİ

Otelciler, enflasyon ve pahalılıkla mücadele politikalarının sahaya yeterince yansımadığını savunurken; enerji, vergi ve kredi tarafında acil destek mekanizmalarının hayata geçirilmesini istiyor.