Küresel konaklama platformu Airbnb, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde gelirini yüzde 19 artırarak 4,87 milyar dolara çıkardı. Piyasa tahminlerini aşan finansal sonuçların ardından şirket, yıllık büyüme beklentisini yukarı yönlü güncelledi ve 12 milyar dolara kadar yeni hisse geri alımına onay verdi. Açıklamanın ardından Airbnb hisseleri bilanço sonrası işlemlerde yaklaşık yüzde 11 değer kazandı.

AIRBNB'NİN ÜÇÜNCÜ ÇEYREK GELİRİ BEKLENTİLERİ AŞTI

Airbnb'nin 5 Kasım 2026'da yayımladığı resmi finansal sonuçlara göre şirketin temmuz-eylül dönemindeki geliri 4,87 milyar dolara ulaştı. Analistlerin 4,75 milyar dolarlık ortalama tahmini dikkate alındığında gelirler beklentinin yaklaşık 120 milyon dolar üzerinde gerçekleşti.

Şirketin net kârı 1,9 milyar dolar olurken seyreltilmiş hisse başına kârı geçen yılın aynı dönemindeki 2,21 dolardan 3,16 dolara yükseldi. Düzeltilmiş faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) ise yüzde 22 artarak 2,5 milyar dolara çıktı. Bu kalemde kârlılık marjı yüzde 52 olarak hesaplandı.

2026 GELİR TAHMİNİ YUKARI YÖNLÜ GÜNCELLENDİ

Airbnb yönetimi, daha önce en az yüzde 15 düzeyinde öngördüğü yıllık gelir büyümesi beklentisini yüzde 15-20 bandının üst bölümüne taşıdı. Şirketin resmi açıklamasında 2026 yılı genelinde yüksek onlu yüzdelerde gelir artışı beklendiği belirtildi.

Airbnb ayrıca yılın son çeyreğinde 3,22 milyar ile 3,28 milyar dolar arasında gelir elde etmeyi öngörüyor. Bu tahmin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16-18 büyümeye karşılık geliyor. Şirket, 2026 yılı genelinde düzeltilmiş FAVÖK marjının yaklaşık yüzde 36 olmasını bekliyor.

REZERVASYONLAR 155 MİLYONA ULAŞTI

Airbnb'nin açıkladığı verilere göre üçüncü çeyrekte platform üzerinden gerçekleştirilen geceleme ve hizmet rezervasyonları yıllık yüzde 16 artışla 155 milyona yükseldi. Brüt rezervasyon değeri ise yüzde 21 büyüyerek 27,7 milyar dolara ulaştı.

Şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna sunduğu finansal bildirimde, ortalama günlük konaklama fiyatının yıllık yüzde 4 artarak 179 dolara çıktığı belirtildi. Böylece rezervasyon hacmindeki büyümeye konaklama fiyatlarındaki yükseliş de eşlik etti.

Airbnb'nin açıklamasına göre Kuzey Amerika'daki geceleme rezervasyonları son dört yılın en hızlı büyümesini kaydetti. ABD, Fransa, İngiltere, Kanada ve Avustralya'dan oluşan beş temel pazarda büyüme hızlandı. İlk kez rezervasyon yapan kullanıcıların sayısındaki artış yüzde 13'e ulaşırken en hızlı büyüyen kullanıcı grubunu Z kuşağı oluşturdu.

12 MİLYAR DOLARLIK HİSSE GERİ ALIMI NE ANLAMA GELİYOR?

Airbnb yönetim kurulu, şirketin A sınıfı adi hisselerinden 12 milyar dolara kadar ilave geri alım yapılmasını onayladı. ABD'deki resmi finansal bildirimlere göre şirketin önceki geri alım programında kullanılabilecek yaklaşık 2,7 milyar dolarlık yetkisi de bulunuyordu.

Yeni karar, şirketin mevcut yetkilerine ek olarak hisselerini piyasadan satın alabilmesine olanak sağlıyor. Hisse geri alımları dolaşımdaki pay sayısını azaltarak hisse başına finansal göstergeleri destekleyebiliyor. Ancak açıklanan 12 milyar dolarlık tutar, alımların tamamının hemen gerçekleştirileceği anlamına gelmiyor.

Airbnb, 2026'nın üçüncü çeyreğinde yaklaşık 712 milyon dolar karşılığında 4,4 milyon adet A sınıfı hisse geri aldı. Şirketin aynı dönemde elde ettiği serbest nakit akışı ise 1,4 milyar dolar olarak açıklandı.

YAPAY ZEKA İLE MÜŞTERİ HİZMETLERİNDE MALİYET AZALDI

Airbnb'nin finansal sonuçlarında yapay zeka yatırımlarının operasyonel etkileri de yer aldı. Şirketin verdiği bilgilere göre üçüncü çeyrekte müşteri destek taleplerinin yaklaşık yüzde 40'ı insan müdahalesi olmadan çözüldü. Bir önceki çeyrekte bu oran yaklaşık üçte bir seviyesindeydi.

Yapay zeka destekli süreçlerin yaygınlaşmasıyla rezervasyon başına müşteri hizmetleri maliyetinin yüzde 17'nin üzerinde gerilediği bildirildi. Airbnb, kullanıcıların seyahat planlaması ve rezervasyon işlemlerine yardımcı olacak yapay zeka asistanını 2027'nin ilk yarısında kullanıma sunmayı hedefliyor.

ANTALYA VE ALANYA TURİZMİ AÇISINDAN NE ANLAMA GELİYOR?

Airbnb'nin küresel rezervasyon verileri, uluslararası seyahat talebinin 2026'nın üçüncü çeyreğinde güçlü kaldığını gösteriyor. Özellikle Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki yaklaşık yüzde 15'lik rezervasyon büyümesi, Antalya ve Alanya gibi uluslararası turist ağırlayan destinasyonlar açısından takip edilmesi gereken bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Bununla birlikte şirketin açıkladığı rakamlar küresel faaliyetlerini kapsıyor. Finansal sonuçlarda Antalya veya Alanya özelinde rezervasyon sayısı, konaklama geliri ya da doluluk oranı paylaşılmadı. Bu nedenle küresel büyümenin bölgedeki kısa süreli konut kiralamalarına aynı oranda yansıdığı sonucuna varılamıyor.

Türkiye'de kısa süreli turizm amaçlı konut kiralamaları, 7464 sayılı Kanun kapsamında izin belgesi ve ilgili mevzuat hükümlerine tabi bulunuyor. Dolayısıyla Airbnb'nin uluslararası büyümesi değerlendirilirken Antalya ve Alanya'daki konut arzı, yasal izin süreçleri ve yerel turizm talebinin ayrıca incelenmesi gerekiyor.

ŞİRKET KÜRESEL RİSKLERE RAĞMEN BÜYÜME BEKLİYOR

Airbnb Mali İşler Direktörü Ellie Mertz, Avrupa'daki toplumsal gelişmelerin ve Orta Doğu'daki çatışmaların mevcut çeyreğin finansal sonuçları üzerinde önemli bir olumsuz etki oluşturmasını beklemediklerini belirtti.

Şirket yönetimi, jeopolitik belirsizlikleri yakından izlediğini ancak küresel seyahat talebinin genel olarak güçlü kalmayı sürdürdüğünü bildirdi. Airbnb'nin 2026 yılına ilişkin yükseltilen beklentileri, rezervasyon hacmindeki artışın yılın son döneminde de devam edeceği öngörüsüne dayanıyor.