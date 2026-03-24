ALKÜ toplumun ve bölgenin gelişmesi adına bilimsel çalışmalar ve projeler tüm hızıyla devam ediyor. ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü tarafından koordine edilen “Dünya Su Günü: Alanya Su Yönetim Çalıştayı” düzenlendi. Çalıştayda Alanya’nın su yönetimi problemleri ve çözüm önerileri tartışıldı. Çalıştaya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Dekan Prof. Dr. Erhan Cengiz, Biyosistem Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atılgan Atılgan, ALKÜ Genel Sekreteri Hüseyin Er, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, ASAT Müdürü Ümit Demirel, Tarım İlçe Müdürü İhsan İnal, Tropikal Meyveler Birliği Başkanı Ali Hüddoğlu, Kestel ve Yaylalı Mahalle Muhtarları, Akademisyenler, ALKÜ Tazelenme Üniversitesi katılımcıları, sektör, kurum ve kurum temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

PROF. DR. KILIÇ: SUSUZ BİR GELECEK İMKÂNSIZ

ALKÜ tarafından düzenlenen “Alanya Su Yönetimi Çalıştayı”nın açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, suyun stratejik önemine vurgu yaparak tarım, turizm ve sürdürülebilir kalkınma için hayati uyarılar ve müjdeler paylaştı. Dünya Su Günü’nün hemen ardından gerçekleştirilen bu buluşmanın önemine değinen Prof. Dr. Kılıç, suyun hayatın kendisi olduğunu ifade etti. Geçmişten bugüne toprağın değerine vurgu yapıldığını ancak günümüzde topraksız üretimin mümkün hâle geldiğini belirten Kılıç, “Bakıyoruz ki topraksız üretim yapabiliyoruz ama susuz üretim yapabilecek hâlde değiliz. Su; medeniyetlerin doğduğu, geliştiği ve bazen de yok olduğu tek kaynaktır.” dedi. ALKÜ’nün İlk Avrupa Birliği Projesi olan SWAMED’e değinen Kılıç, çalıştayın Avrupa Birliği Interreg NEXT MED programı kapsamında desteklenen projenin bir parçası olduğunu açıkladı.

‘ALANYA SU RAPORU’ YOLDA

Alanya’nın Toroslar ve Akdeniz arasında tarım ve turizmin iç içe geçtiği özel bir coğrafya olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Mehmet Kılıç, iklim değişikliği ve artan nüfus baskısının su yönetimini stratejik bir öncelik hâline getirdiğini söyledi. Çalıştay kapsamında tanıtılan “Alanya Su Raporu” kitabının önemine dikkat çeken Kılıç, “Üniversite olarak görevimiz su yönetimini bizzat gerçekleştirmek değil, karar alıcılara yol gösterecek bilimsel katkıyı sunmaktır. Bu çalışmanın yerel yönetimlere ve çiftçilerimize ışık tutacağına inanıyorum.” değerlendirmesinde bulundu. Alanya’ya Özgü Entegre Su Yönetim Planı Türkiye’de bulunan 25 havzanın 11’i için entegre su yönetim planlarının hazırlandığını belirten Kılıç, bu çalıştayın nihai hedefinin Alanya’ya özgü bir yönetim planı ortaya koymak olduğunu müjdeledi.

PROF. DR. CENGİZ UYGULAMANIN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Çalıştayda konuşan Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erhan Cengiz, su yönetiminin günümüzdeki stratejik önemine vurgu yaptı. Disiplinler Arası Yaklaşım Vurgusu Prof. Dr. Cengiz, su yönetiminin artık sadece mühendislik disiplini ile sınırlı kalmadığını; çevre, tarım, şehircilik ve ekonomi ile doğrudan ilişkili, çok boyutlu bir yapı kazandığını ifade etti. Prof. Dr. Erhan Cengiz, konuşmasında “Burada yapılacak tartışmaların ve geliştirilecek önerilerin yalnızca akademik düzeyde kalmayıp uygulamaya aktarılabilir olması en büyük beklentimizdir.” dedi.

PROF. DR. ATILGAN: GELECEK, SUYU KORUYANLARIN OLACAK

Çalıştayda konuşan ALKÜ Biyosistem Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atılgan Atılgan, suyun stratejik önemine ve verimli kullanımının bir tercih değil, zorunluluk olduğuna dikkat çekti. Çalıştayın klasik toplantıların ötesinde, sahada karşılık bulacak somut çözümler üretmeyi hedeflediğini belirten Atılgan, asıl meselenin suyu daha fazla kullanmak değil; doğru zamanda, doğru yerde ve doğru yöntemlerle kullanabilmek olduğunu ifade etti.

DOÇ. DR. FIRAT ARSLAN: ALANYA SU RAPORU KİTABI REHBER OLACAK

ALKÜ Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve konuşmacı Doç. Dr. Fırat Arslan, “Alanya Su Yönetimi Çalıştayı” kapsamında gerçekleştirdiği kapsamlı sunumda, küresel su krizinden Alanya’nın tarımsal su ihtiyacına, Avrupa Birliği destekli projelerden suyun etik kullanımına kadar hayati konulara değindi. Doç. Dr. Arslan, dünyada 2,1 milyar insanın güvenli içme suyuna erişemediğini ve her gün 5 yaş altı yaklaşık bin çocuğun su kirliliği ile susuzluk nedeniyle hayatını kaybettiğini vurguladı. Tropikal meyvelerin su tüketiminin yüksek olduğunu ancak modern sulama teknolojileriyle toplam kullanılan su miktarının azaltılabileceğini vurgulayan Arslan, “Asıl mesele suyu daha fazla kullanmak değil; doğru zamanda, doğru yerde ve doğru yöntemlerle kullanabilmektir.” dedi. ALKÜ’nün ilk Avrupa Birliği projesi olma özelliğini taşıyan ve toplam 2,7 milyon avro bütçeye sahip olan SWAMED Projesi hakkında bilgiler veren Proje Yürütücüsü Arslan, “İtalya, Yunanistan, Mısır ve Tunus iş birliğiyle yürütülecek 36 aylık projede; dijital tarım, uydular, dronlar ve yapay zeka destekli karar destek sistemleri kullanılarak tarımsal sulamada maksimum verimlilik hedefleniyor. Alanya’da pilot olarak seçilen muz bahçelerinde akıllı sulama sistemleri uygulanacak.” dedi. Alanya Su Raporu Kitabı Alanya’ya dair dağınık hâldeki su verilerini tek bir akademik kaynakta toplamak amacıyla “Alanya Su Raporu” kitabını hazırladıklarını müjdeleyen Doç. Dr. Arslan, bu çalışmanın kurumlar arası kopukluğu gidereceğini ve karar vericilere bilimsel bir yol haritası sunacağını belirtti. Kitapta Alanya Kalesi'nin tarihi su yönetiminden orman yangınlarının etkilerine, yapay zekâ söyleşilerinden erken çocukluk eğitiminde çevre bilincine kadar geniş bir yelpazede konular yer alacak. Konuşmasını suyun etik ve stratejik önemine vurgu yaparak sonlandıran Arslan, suyun sadece parası verilerek satın alınan ekonomik bir meta olarak görülmemesi gerektiğini ifade etti. Konuşmaların ardından katılımcılar merak ettikleri konuları sordular. Programda konuşulanlar ve yapılması gerekenler kayıt altına alınarak değerlendirmeleri de Alanya Su Raporu kitabında yer alacak. Program hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Kaynak: ALKÜ/BÜLTEN