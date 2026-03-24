​KAPANMA KARARI BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

​DSİ’den gelen kapatma yazısı bölgede büyük yankı uyandırmış; 640’tan fazla üreticinin yaklaşık 4 bin dönümlük arazisindeki avokado, muz, narenciye ve yenidünya bahçelerinin susuz kalma riski üreticileri ayaklandırmıştı. Yürütülen yoğun görüşmeler meyvesini verdi ve kanalın işletmesi Alanya Ziraat Odası ile Kestel ve Mahmutlar muhtarlıklarına devredildi.

​150 ÜRETİCİYLE ‘İMECE’ SEFERBERLİĞİ

​Kanal devrinin ardından kolları sıvayan Kestel Mahallesi Muhtarı Hüsnü Uyar, temizlik çalışmalarının başladığını müjdeledi. Çalışmaların profesyonel bir organizasyon ve eski usul ‘imece’ yöntemiyle yürütüldüğünü belirten Uyar, süreci şu sözlerle özetledi: ​"Üreticilerimizle yaptığımız toplantıda kanal temizliğini el birliğiyle yapma kararı aldık. Şu an yaklaşık 150 üreticimiz, oluşturduğumuz çalışma grupları ve başlarındaki çavuşların önderliğinde sahada ter döküyor. Tamamen gönüllülük esasıyla, topraklarımızı korumak için çalışıyoruz."

​Temizlik çalışmalarında sona gelindiğini ifade eden Muhtar Uyar, üreticinin beklediği o tarihi paylaştı: "Çalışmalarımız cuma günü tamamlanacak ve hemen ardından suyu kanallara vererek bahçelerimizi canlandıracağız. Bu süreçte emeğiyle, alın teriyle destek veren tüm üreticilerimize gönülden teşekkür ediyorum."