ALANYA’DA hayırsever-devlet işbirliği ile inşa edilen 24 derslikli Müveddet Babaoğlu Ortaokulu, düzenlenen törenle eğitim-öğretime başladı. Açılış töreninde İstiklal Marşı okundu ve öğrenciler okula adım attı. Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, okulun yapım ve açılış sürecinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Özellikle Antalya Milletvekili ve önceki dönem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hayırsever Müveddet Babaoğlu ve ailesine şükranlarını iletti. Törene ayrıca Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya milletvekilleri, önceki dönem Antalya İl Milli Eğitim Müdürü ve MEB Mesleki Eğitim Genel Müdürü Salih Kaygusuz, mevcut İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı, önceki dönem Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, okulun inşaatını tamamlayan firma yetkilisi Nurullah Olcay, Tosmur Mahalle Muhtarı Yakup Gündoğan ile tüm Milli Eğitim personeli katıldı. Törenin ardından öğrenciler ders başı yaptı. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi