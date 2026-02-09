Mahmutlar Mahallesi’nde peş peşe gelen gasp şikayetleri sonrası jandarma harekete geçti. Yapılan takip ve operasyonla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya Mahmutlar Mahallesi’nde gasp iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Son günlerde art arda gelen başvurular ve şikayetler sonrası bölgede çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre ekipler bir süre teknik ve fiziki takip yaptı. Takibin ardından olaylarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 yabancı uyruklu şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Mahallede bir süredir konuşulan olaylar yüzünden vatandaşlar da tedirgindi.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP YAPILDI

Alanya gasp şüphelileri jandarma operasyonu kapsamında yürütülen çalışmada, farklı noktalardaki kamera kayıtları ve saha incelemeleri değerlendirildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda operasyon kararı verildi.

Şüpheliler güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının sürdüğü öğrenildi. Soruşturmanın kapsamının genişleyebileceği belirtiliyor.

Bölgede esnaf da olan biteni günlerdir kendi arasında konuşuyordu. Herkes aynı şeyi soruyordu: Kim yaptı bunu. Şimdi en azından o belirsizlik kalktı gibi.

MAHALLEDE GÜVENLİK HAREKETLİLİĞİ ARTTI

Operasyon sonrası Mahmutlar çevresinde devriye sayısının artırıldığı bildirildi. Mahmutlar’da gasp olayları sonrası güvenlik önlemleri dikkat çekerken, vatandaşların benzer durumlarda vakit kaybetmeden ihbarda bulunması istendi.