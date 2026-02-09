Alanya Sabit ve Seyyar Pazarcılar ve Manavlar Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nın 10’uncu Genel kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda toplam 692 üye oy kullanırken, 21 oy geçersiz sayıldı ve 671 oy geçerli kabul edildi. Mevcut başkan Hüseyin Gök, tek listeyle girdiği seçimde aldığı 671 oyla güven tazeledi. Genel Kurul’da konuşan Oda Başkanı Hüseyin Gök, "Bizim derdimiz evinin önünde üretilen değil. Halden benim esnafımdan daha fazla mal alıp, aracına malları koyup, oradan getirip getirip satanla bizim derdimiz. Kayıt dışı ürün satanlarla mücadele konusunda Belediye Başkanımız da söz verdi, seçimden sonra çalışma başlayacak" dedi. Toplantıda Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Darı’nın kayıt dışı satışların denetlenmesi çağrısı ile Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe’nin “Üreticilerin üzerinden herkesin elini çekmesini istiyoruz” sözleri dikkat çekti. Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ise belediyenin esnafın yanında olduğunu vurguladı.

‘ALANYA’NIN EKMEĞİNİ BÜYÜTÜRSEK HEPİMİZİN EKMEĞİ DE BÜYÜR’



Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak: “Ben de bir esnaf evladı olarak, esnafın hâlinden anlayan bir insanım; bu camianın sorunlarına yabancı değilim. Emek çeken insanların ne zorluklarla çalıştıklarına şahidiz. Hüseyin Başkan, en çok görüştüğümüz oda başkanlarından birisi olabilir. Her sıkıntılı anında yanındaydık.Bize göre proje hatası olarak yapılmış Cuma Pazarı’nın yeniden gün ışığı ile buluşturulması, hem vatandaşlarımız açısından hem de pazarcı esnafı açısından son derece önemliydi. ‘Belediye nerede?’ diyorlar. Belediye burada, belediye her zaman esnafın yanında. Bizim bir şapkamız var: kamu düzenini sağlamak, menfaatine bir şeyler yapmak ve hem de pazarı ayakta tutmak.Pazarı ayakta tutmak öyle hamasi bir söz değil. Alanya’nın acentelerinin yaptırdığı anketlerde çıkan bir sonuç var; bu zaman zaman göz ardı ediliyor. Alanya’nın en güçlü markalarından bir tanesi Alanya Kalesi, ikincisi Dim Çayı, üçüncüsü ise Cuma Pazarı’ydı. Bu zamanla aşındı. Aşınmasının sebepleri ise ziyaret ve alışveriş koşullarının olumsuzluğuydu. İnşallah Cuma Pazarı da dâhil olmak üzere eski, hareketli ve canlı günlerine kavuşacaktır. Biz pazar yerlerinin düzenini sağlamak amacıyla denetimlerimizi yapacağız, çalışmaları daha da artıracağız. Bizler sivil toplumların ve meslek kuruluşlarının menfaati doğrultusunda hareket ederiz. Yerel yönetim olarak bize düşen şey, kamunun menfaatleri doğrultusunda adaleti sağlamaktır. Hiçbir üreticinin emeği göz ardı edilmemiştir ve bundan sonra da edilmeyecektir. Burada gereksiz polemiğe gerek olmadığını düşünüyorum. Asıl olan ekmeğimizi büyütmektir. Alanya’nın ekmeğini büyütürsek, hepimizin ekmeği de büyüyecektir” dedi.



‘ÜRETİCİ İLE DEĞİL KAYIT DIŞI İLE MÜCADELE EDELİM’



Başkan Hüseyin Gök seçimde yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi:

"Pazarcılar Odası'nda bir ilk yaşıyor ve tek liste ile seçim yapıyoruz. Bu tabiki sizlerin bana verdiği değerden dolayı, sizlerin bana verdiği önemden dolayı olduğunun farkındayım. Bu bana bir şımarıklık değil, sorumluluğumun daha da arttığının bir göstergesidir. Ben bugüne kadar elimden geldiğince esnaflarımı koruyup, kollamaya çalıştım. Ali Darı başkanım bir şey söyledi, Tahir Göktepe başkanım bir şey söyledi. Tahir Başkanım biraz sitem etti ama. Bizim derdimiz evinin önünde üretilen değil. Halden benim esnafımdan daha fazla mal alıp, aracına malları koyup, oradan getirip getirip satanla bizim derdimiz. Bir üreticinin satacağı maksimum mal 150 kilodur veya üretici de esnafın yüzde 25'idir. Ama ben sizinle uyumlu bir şekilde çalışacağıma inanıyorum. Biz üreticilerimize karşı değiliz. Bunlar gelsin bizim yanımızda satsın ama çiftlik yumurtasını samanın içinde satanları ben iyi biliyorum. Gel bir gün gezelim, beraber bakalım. Bizim üretici ile bir derdimiz yok ama art niyetli insanlar çok. Kamyon kamyon ürün alıyor, ben şahidim bunlara. Bir esnaf olarak 120 bin TL vergi ödedim. Belediye devir parası, işgaliye parasıydı bu esnafın gerçekten durumu çok vahim. Biz üreticilerimize sahip çıkalım ama üretici olmayan, kayıt dışı ile de mücadele edelim. Bizim derdimiz bu. Ben sizinle de uyum içinde çalışacağıma da inanıyorum. Kayıt dışı çalışanlar ile mücadele konusunda Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik'te bana söz verdi. Üretici değil ama kayıt dışı ürün satanlar ile. Bunun da altını çizerek söylüyorum. Seçimden sonra Tahir Başkanım ile bu konuda bir çalışma yapılacaktır" dedi.



‘SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ’



Seçim sonrasında konuşan Gök, “Seçim sonuçlarımız açıklandı. 700’e yakın oy kullanımı yapıldı. Rakipsiz olduğumuz halde güzel bir katılım oldu. Bu katılımı beklemiyorduk. Katılanlara teşekkür ediyorum. Sorumluluğumuzun farkındayız. Bu saate kadar burada bizleri bekleyen esnaflarıma da ayrıyeten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı .



‘ESNAF TEZGAHINDA OLMAYAN ÜRÜNLER KAYIT DIŞININ TEZGAHINDA’



Geçtiğimiz hafta ilk defa Cuma Pazarı'nda büyükşehir belediyesinin ekiplerini gördüğünü açıklayan Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Darı, "Bu hoşuma gitti. Büyükşehir belediyesi ekipleri, 'Bu ürünü nereden alıyorsunuz? Ürünü kendinizi mi yetiştirdiniz' diye soruyordu. Pazar halden aldıysa faturasını gösteriyor, bahçesinde yetiştirdiyse de bahçemde yetiştirdim diyor. Denetlemek güzel bir şeydir ama bir pazarcı olarak da acizane benim gönlüm isterdi ki, vergi, kayıt dışı olan, o bahçesinde yetiştirdim diyerek satan o kişileri de denetlemelerini isterdim. Onlara, 'Bu kış gününde bu havucu nereden buldun? Bu kış gününde dilimleyerek sattığınız karpuzu nerede yetiştirdiniz? Bu kış gününde muz satan pazarcının önünde muz yokken, bu kadar muzu nereden buldunuz?' diye sormalarını canı gönülden isterdim. Hatta hatta o da başka ne alıp O da başka ile beraber gezip 'Ben bunu bahçemde yetiştirdim' diyorsa, oda başkanıyla beraber o kişinin bahçesine gidip gerçekten bunlar var mı yok mu diyerek sorması lazım. Kayıt dışı kişinin satması gereken nedir? İlk 3 bağ soğanı, sarımsağı, maydanozu vardır, onları satar. Ben her cuma geziyorum ama pazarcı esnafımızın tezgahında olmayan ürünler kayıt dışı olanların önünde serilmiş halde duruyor. Bir de şu konu var. Biz pazara gidiyoruz onu doğal olarak aldığımızı sanıyoruz. Hayır, doğal değil. Yumurtayı yumurtacıdan alıyor, onu yıkıyor. Samanın içine atıyor sonra getirip doğal diye satıyor. Peyniri peynirciden, tereyağını tereyağından alıyor. Çoğunluğu bunu yapıyor. Onun için nasıl pazarcımız denetleniyorsa, ben kayıt dışının da denetlenmesini canı gönülden arzu ediyorum" diye konuştu.

‘ÜRETİCİLERİN ÜZERİNDEN HERKESİN ELİNİ ÇEKMESİNİ İSTİYORUZ’



Darı'nın özeri üzerine divandan konuşmak için Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe söz istedi. Kürsüye gelen Göktepe, "Buradaki gerçekten gece gündüz çalışan, üreten, sizin pazara sunmuş olduğunuz ürünleri dahi üreten üreticilerin üzerinden herkesin elini çekmesini istiyoruz. Şunu dile getirelim. 2 yıl önce pazar yukarı çıkacağında 140 üreticinin yeri iptal ettirildi. Kanunda, yönetmelikte öyle bir şey yoktur. Belediye başkanımıza defalarca gittim. Bu işin yanlış olduğunu, yanlış yönlendirildiğini anlattım. Sonrasında bunun törenle devrilmesi gerekiyorsa ve tören ile verildi. O zaman da üreticinin üzerinde bu insanların eli vardı. Şimdi aynı şekilde devam ediyor. Ali Darı başkanıma sormak istiyorum. Pazarda tezgahı nerede? Ben orada varım, ondan domates, avokado, bir ürün almak istiyorum. Buradaki pazarcılarımızın seçimininin ahenkini hiçbir şekilde bozmak istemiyoruz ama üreticinin üretmiş olduğu yumurta yok samana bulaştırıldı, yok herkes halden aldı. Yok Dim'de muz yetişmez oradan geldi. Belediyemiz burada nerede? Gidip onları denetleyecek. Biz her zaman buradayız. Biz hiçbir şekilde pazarcının, üretici pazarcısının ben haldan ürün almasını kabul etmiş birisi değilim. Bugün üretici pazarcısının pazara çıkarmış olduğu yerde esnaf pazarcısının hepsinin yeri var. Pazarcıların da satmış olduğu ürünü üreten üreticilere bu kadar yüklenilmesini kabul etmiyoruz. Belediyemiz, zabıtalarımız tarafından seni denetimler yapılıyor. Daha fazla denetimi yapılsın. Halden ürün alan bir üretici varsa bunlardan hemen tavahhüt alalım. Bu tavahhüt karşısında halden ürün alırsa bunun cezası kesilsin. Pazar yeri iptal edilsin. Doğruları söylediğimiz için biz alkışlanmayacağız. Öyle bir derdimiz de yok ama bu üreticinin ürettiğini bilin. Sizin pazara getirmiş olduğunuz ürünlerin tamamını üreticiler üretiyor. Burada bunları öcü yerine koymanızı kabul etmiyoruz" diye cevap verdi.