Alanya Final Akademi Anadolu Lisesi Kurucu Temsilcisi Necat KÜÇÜK "Bu yıl 57.si Antalya'da yapılan Konya bölge finallerinde, Kimya Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji temasında birinci olan öğrencimiz Diana Perezhilina’yı tebrik ederek projenin gerçekleşmesinde okul müdürü Yusuf GÖKSÜN’ü ve koordinatör öğretmen Hülya GÜMÜŞ’ü bu başarıdan dolayı kutladı. Türkiye finallerinde başarılar diledi..

2367 projenin değerlendirildiği bölge finallerinde öğrencimizin Kimya alanında kazanmış olduğu bu birincilik , Alanya Final Akademi Anadolu Lisesinin bilimsel alanda da verdiği eğitimin kalitesini kanıtlamış oldu.

Alanya’ da 20 yılın üzerinde öğrenci yetiştiren ve şimdi bu yolda Alanya Final Akademi Anadolu Lisesi kurucusu olarak devam eden Necat KÜÇÜK: ‘’ Bu başarısından ötürü bize güvenen tüm velilerimize saygılarımızı sunuyor geçen sene Alanya da YKS Sınavında ilk 1000 ’ de öğrencisi olan ve en çok üniversiteye öğrenci gönderen Özel Okul olmanın mutluluğuyla bu sene de spor , sanat ve bilim kategorilerinde öğrencilerimize en iyisini sunmaya devam edeceğimizi tüm Alanya’ya duyuruyoruz. ‘‘ dedi.

Ayrıca bu başarılardan dolayı idarecilerimizi , öğretmenlerimizi , öğrencilerimizi ve velilerimizi de kutluyorum diyerek sözlerini sonlandırdı.