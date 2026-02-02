CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son maçta Eyüpspor'a 3-1 mağlup olarak sahadan puansız ayrılmıştı. Bu mağlubiyetin ardından gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çeviren turuncu-yeşilli takım, Boluspor karşısında kazanarak moral bulmak istiyor. Teknik heyet yönetiminde önceki gün başlayan Boluspor mesaisi, dün yapılan antrenmanla devam etti. Çalışmalarda yenileme ve taktik ağırlıklı bir program uygulanırken, oyuncuların hırslı görüntüsü dikkat çekti. Corendon Alanyaspor, bugün yapılacak son antrenmanın ardından Bolu'ya hareket ederek maç öncesi kampa girecek. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma, yarın saat 13.00'de başlayacak. Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna kayıpsız devam ederek hem taraftarına galibiyet sevinci yaşatmak hem de lig öncesi moral depolamak istiyor.

Kaynak: Haber Merkezi