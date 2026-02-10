Alanya’dan İstanbul’a tüm Türkiye’de vatandaşların dijital güvenliğini tehdit eden "veri hırsızlığı" skandalı yeni bir boyuta ulaştı. Yasa dışı yollarla ele geçirilen kimlik ve iletişim bilgilerinin toplandığı "panel" adı verilen sistemler, siber zorbaların elinde tehlikeli bir silaha dönüştü. Özellikle son dönemde çocuklarını cinayete kurban veren aileleri hedef seçen vicdansız şebekeler, dijital ortamdaki güvenlik açıklarını kullanarak acılı insanlara hayatı zindan ediyor.

50 LİRAYA MAHREMİYET SATIŞI

Bilişim dünyasının karanlık yüzü olarak nitelendirilen bu sistemde, vatandaşların en mahrem bilgileri trajikomik rakamlara el değiştiriyor. Uzmanların aktardığı verilere göre, sadece isim ve soyisim bilgisiyle bir kişinin tüm hayatı deşifre edilebiliyor. Sosyal medya platformları üzerinden reklamı yapılan ve günlük 50 TL gibi cüzi bir rakama erişim sağlanan bu yasa dışı panellerde; ikametgah adreslerinden tapu kayıtlarına, sülale dökümünden sağlık verilerine kadar her türlü bilgiye ulaşılabiliyor.

YASLI AİLELERE "CEHENNEMİ YAŞATACAĞIZ" TEHDİDİ

Siber terörün en acımasız örneği ise İstanbul’da yaşanan çocuk cinayetlerinin ardından ortaya çıktı. Kadıköy’de hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi ve 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın aileleri, evlat acısı yaşarken bir de bu çetelerin hedefi haline geldi. Yasa dışı panellerden ailelerin verilerine ulaşan şahıslar, "Size cehennemi yaşatacağız", "Sokağa çıkamayacaksınız" gibi kan donduran mesajlarla psikolojik şiddet uyguladı. Saldırganların IP gizleme ve sahte numara yöntemleriyle izlerini kaybettirmeye çalıştığı belirlendi.

SOSYAL MEDYADA ALENEN PAZARLANIYOR

Alanya’daki sosyal medya kullanıcılarını da yakından ilgilendiren bu tehlike, TikTok, Telegram ve Instagram gibi popüler uygulamalar üzerinden yayılıyor. "İstediğin kişiyi sorgula" vaadiyle müşteri toplayan dolandırıcılar, yıllık sınırsız erişim için 7 bin lira talep ederken, günlük paketleri 50 liradan satışa sunuyor. Şebekeler ayrıca takibi zorlaştırmak adına yurt dışı menşeli veya sahte hatları da bu platformlar üzerinden temin ederek tehditlerini sürdürüyor.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLİYOR

Yaşanan bu insanlık dışı tacizlerin ardından mağdur aileler hukuk mücadelesi başlattı. Minguzzi ve Çağlayan ailelerinin suç duyuruları ve koruma talepleri üzerine emniyet güçleri geniş çaplı soruşturma yürütüyor. Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit eden 3 şüphelinin tutuklandığı bildirilirken, uzmanlar vatandaşları kişisel verilerin korunması konusunda daha dikkatli olmaya çağırıyor. Yetkililer ise bu tür yasa dışı veri ticaretine karşı denetimlerin artırılacağı sinyalini veriyor.