Alanya’da güneşli ve açık hava yerini gri bulutlara ve ıslak bir atmosfere bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı son verilere göre, turizm kenti bugünden itibaren (Perşembe) yoğun bir yağış sisteminin etkisi altına giriyor. Özellikle hafta sonu planı yapan vatandaşlar için veriler hiç iç açıcı değil.

GÜNEŞE HASRET KALACAĞIZ

Tahmin raporlarına göre, 29 Ocak Perşembe günü başlayan gök gürültülü sağanak yağış, yeni haftanın ilk gününe kadar aralıksız devam edecek. Termometreler en düşük 11, en yüksek 17 dereceyi gösterirken, yağışın etkisiyle hissedilen nem oranı yüzde 92’lere kadar tırmanacak. Sokaktaki vatandaş ve trafikteki sürücüler için zorlu bir maraton başlıyor.

CUMA GÜNÜ RÜZGAR SERTLEŞİYOR

Yağışlı havanın en kritik günü ise Cuma olarak işaret edildi. 30 Ocak Cuma günü sıcaklıklar 15-17 derece bandında seyrederken, rüzgarın hızı saatte 31 kilometreye kadar çıkacak. Şiddetli rüzgar ve yüksek nemle birleşen sağanak yağışın, günlük yaşamı olumsuz etkilemesi bekleniyor.

HAFTA SONU PLANLARI SUYA DÜŞTÜ

Alanyalılar hafta sonunu da yağmur altında geçirecek. Cumartesi ve Pazar günleri sıcaklıklar 19 dereceye kadar çıksa da, gökyüzü kapalı ve yağışlı olmaya devam edecek. Özellikle Pazar günü rüzgarın yön değiştirmesi ve nem oranının dalgalı seyretmesi bekleniyor.

YENİ HAFTADA DA TABLO DEĞİŞMİYOR

Şubat ayına giriş yaparken de hava muhalefeti peşimizi bırakmıyor. 2 Şubat Pazartesi günü yağışlı hava etkisini sürdürürken, sıcaklıkların 13-16 derece aralığına gerilemesi ve rüzgarın yeniden şiddetlenerek saatte 29 kilometre hıza ulaşması öngörülüyor. Vatandaşların ani su baskınları ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olması gerekiyor.