​Daha önce Türkiye genelinde pek çok eğitim projesi ve etkinliğinde Alanya’yı başarıyla temsil eden okul, TRT ekranlarında yayınlanan “Öğretmenim Canım Benim” belgesel dizisine konuk oldu. Görüntü yönetmenliğini Mehmet Gülmez’in, yönetmenliğini ise Pınar Okan’ın üstlendiği belgesel serisi, eğitimdeki ilham verici hikâyeleri izleyiciyle buluşturuyor.

​9. BÖLÜM: HAYAT OKULU

​Belgesel dizisinin ilk bölümü TRT Genç’te izleyiciyle buluşurken, Mahmutlar Kılıçaslan İlkokulu’nun hikâyesi dizinin 9. bölümünde "Hayat Okulu" başlığıyla ekranlara gelecek. Okulun eğitim anlayışını, samimi hikâyelerini ve başarı yolculuğunu konu alan bölüm, şimdiden büyük merak uyandırdı.

​MÜDÜR FATMA AYAN: BÜYÜK BİR GURUR YAŞIYORUZ

​Konuyla ilgili heyecanını dile getiren Okul Müdürü Fatma Ayan, projenin niteliğine ve emeğine dikkat çekerek şunları söyledi: "Kendi hikâyemizi bu kadar nitelikli, samimi ve emek dolu bir yapımın içinde görecek olmak bizi çok gururlandırıyor. Ortaya çıkan işin her detayında büyük bir özveri ve güçlü bir anlatım var. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyor, kendi bölümümüzü büyük bir heyecanla bekliyoruz."

Bu özel yapım, sadece bir okulun başarı hikâyesi olmanın ötesinde, Alanya’nın eğitimdeki vizyonunu Türkiye’nin dört bir yanına taşıması açısından büyük bir önem taşıyor.